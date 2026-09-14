Fenómeno de El Niño: Catamarca articula con Nación un operativo preventivo

Con el propósito de fortalecer las tareas de prevención frente a posibles eventos adversos, la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, anunció la realización de una importante reunión en Catamarca con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El encuentro tendrá lugar este miércoles 16 de septiembre y estará centrado en la coordinación y articulación de acciones preventivas ante situaciones que puedan derivarse de la llegada del fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con lo informado durante la conferencia, ya es un hecho y está presente en la región.

La actividad apunta a consolidar el trabajo conjunto entre los organismos provinciales y las áreas nacionales especializadas en monitoreo, análisis de riesgos y atención de emergencias, con el objetivo de fortalecer la preparación frente a eventuales situaciones climáticas adversas.

La convocatoria contará con la participación de equipos y autoridades de distintos organismos nacionales vinculados con la gestión de emergencias y el seguimiento de las condiciones meteorológicas.

Entre ellos se encuentran:

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) .

. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

. La Dirección Nacional de Monitoreo de Emergencias (SINAME) .

. El equipo técnico-científico .

. La Dirección Nacional de Operaciones de la AFE.

Según se explicó, estos equipos nacionales podrán desplazarse hacia la provincia de Catamarca para colaborar en casos de emergencias climáticas, reforzando de ese modo las capacidades disponibles ante eventuales situaciones que requieran una respuesta coordinada.

Catamarca, referente regional en el monitoreo

Durante la conferencia de prensa, el director de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Walter Zárate, destacó el papel que viene desarrollando Catamarca en materia de seguimiento del fenómeno meteorológico.

"Catamarca es un referente de la región del NOA en materia de monitoreo del fenómeno de El Niño", señaló Zárate, aunque inmediatamente remarcó la necesidad de mantener una preparación permanente frente a los posibles escenarios que puedan presentarse. En ese sentido, el funcionario consideró fundamental contar con la participación de todos los integrantes del Sistema Provincial de Emergencias, debido a que una eventual situación adversa requiere de la articulación de diferentes organismos y actores.

Zárate mencionó expresamente entre ellos a:

Vialidad Provincial.

Vialidad Nacional.

Servicios Públicos.

Defensa Civil de los distintos municipios.

Asociaciones de bomberos.

Otros organismos que integran el sistema de respuesta.

El director de Protección Civil y Gestión de Riesgos también explicó que la provincia viene trabajando desde hace un tiempo en el monitoreo del fenómeno y que ya se están desarrollando tareas destinadas a anticipar sus posibles consecuencias.

"La provincia está trabajando desde hace un tiempo en el monitoreo y se llevan adelante todas las tareas de prevención, para estar preparados ante las consecuencias que puede traer este fenómeno meteorológico", afirmó.

Análisis de riesgos

La reunión del próximo miércoles tendrá como sede el Salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en República 754, donde se desarrollará una jornada con presencia de autoridades nacionales y profesionales especializados.

Las exposiciones estarán orientadas a diferentes aspectos vinculados con la previsión meteorológica, el análisis de escenarios y la preparación operativa ante posibles emergencias. Los principales ejes previstos para la jornada serán:

"Previsión Climática".

"Análisis de Riesgo. Potencial Afectación".

"Situación de la Provincia".

"Propuesta Operativa de la Agencia Federal de Emergencias".

La estructura de la jornada permitirá abordar el fenómeno desde distintas perspectivas, combinando la información relacionada con las condiciones climáticas con el análisis de los riesgos potenciales y la situación particular de Catamarca.

A partir de esa evaluación se presentará además una propuesta operativa vinculada con la intervención de la Agencia Federal de Emergencias, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación frente a eventuales situaciones de emergencia climática.

Especialistas y organismos nacionales

Las exposiciones estarán a cargo de profesionales vinculados con las áreas de meteorología, monitoreo de emergencias, protección civil y operaciones.

Entre los especialistas y funcionarios que participarán se encuentran Ezequiel Marcuzzi, Licenciado en Ciencias de la Atmósfera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Sebastián Portillo, Licenciado y representante del Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias (SINAME); Walter Zárate, ingeniero y director de Protección Civil y Gestión de Riesgos; y Martín Guerra, director nacional de Operaciones de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

La presencia de representantes de estas áreas permitirá concentrar en una misma jornada información climática, evaluación de riesgos, situación provincial y planificación operativa.

El esquema planteado también contempla la articulación entre los organismos nacionales y los integrantes del sistema provincial, en una estrategia orientada a mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante posibles eventos adversos.

Un sistema provincial preparado para responder

La llegada del fenómeno de El Niño plantea para Catamarca la necesidad de sostener las tareas de monitoreo, prevención y coordinación institucional que, según explicó Zárate, ya se vienen desarrollando desde hace un tiempo. En este marco, la participación de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Servicios Públicos, las áreas de Defensa Civil municipales, asociaciones de bomberos y otros organismos resulta central dentro del Sistema Provincial de Emergencias.

La jornada prevista para el 16 de septiembre buscará precisamente fortalecer esa articulación y establecer una coordinación más estrecha con los organismos especializados de Nación.

El objetivo será contar con información, análisis y propuestas operativas que permitan estar preparados ante las consecuencias que pueda generar el fenómeno meteorológico, al tiempo que se mantiene el seguimiento de su evolución en la región.