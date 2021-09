Fernández criticó a Macri por "no valorar la democracia ni la institucionalidad"

El presidente Alberto Fernández consideró que "está en la esencia" del ex mandatario y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, "esa lógica de no valorar la democracia ni la institucionalidad".



En declaraciones formuladas a El Destape Radio, Fernández se refirió de esa manera a su antecesor cuando fue consultado sobre las recientes declaraciones en las que planteó que, si el Frente de Todos no obtiene un buen resultado en las PASO del próximo domingo, "cambia o se tienen que ir", y sobre el envío de material represivo durante la gestión de Cambiemos a Bolivia, cuando se producía el golpe de Estado contra Evo Morales.



Fernández aseguró que desde el Frente de Todos ayudaron a que Macri "llegara al 10 de diciembre" de 2019, "que la transición fuera respetando las normas", luego de que el ex mandatario le pidiera "ayuda" tras los resultados adversos que Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- había obtenido en las PASO de ese año.



"(A Macri) lo ayudamos a que llegue al 10 de diciembre y a que la transición sea respetando las normas y, al mismo tiempo, a parar eso que él había disparado, cuando al perder las PASO salió a decir lo que dijo", aseveró el Presidente.



Para Fernández, hay "dos miradas absolutamente distintas del país" que diferencian al Frente de Todos de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Según recordó, durante el macrismo "dijeron que la educación pública era un lugar en el que uno caía, desgraciadamente", y que "abrieron la importación de un modo enloquecido" y se "arruinaron muchas industrias".



El mandatario aseguró que es "optimista" en cuanto a los resultados que logrará en las urnas el Frente de Todos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo domingo, y expresó su convicción de que "la gente va a valorar que hay un Gobierno que se preocupa por ellos", en contraposición con una gestión, en referencia al macrismo, "que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó".



"Tengo la íntima seguridad de que pusimos todo nuestro esfuerzo para que el cuidado de la gente, y cómo cuidamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan en la Argentina, con el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)", subrayó.



Fernández informó que "se empieza a ver una mejora en el ingreso" de trabajadores y trabajadoras, y destacó que "la economía argentina empieza a ponerse de pie", con signos de recuperación en diversas actividades. Además, subrayó el avance de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional.



El Presidente remarcó que el Gobierno nacional impulsó medidas impositivas que "van en contra del sentido regresivo que caracteriza al sistema tributario nacional" y que implicaron "un mejoramiento del salario que es muy importante".



Asimismo, hizo referencia a los cambios en el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales: "Hoy en día, el Impuesto a las Ganancias, claramente, muestra que las PYMES no pagan lo mismo que las grandes empresas. Y, en segundo lugar, los que trabajan, más de un millón de trabajadores y jubilados, dejaron de pagar el impuesto a las Ganancias".