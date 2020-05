Fernández: Un país más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas

El presidente Alberto Fernández planteó este jueves la necesidad de "construir un país más justo" cuando pase la pandemia del coronavirus? y negó que su Gobierno quiera "quedarse con empresas" y "castigar a los ricos" al calificar los cuestionamientos como "ideas locas".

"Está todo dado vuelta y estamos gobernando. No perdamos la oportunidad de construir un país más justo. Un sistema más justo no es perseguir nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas y castigar a los ricos. No, queremos un país más justo", dijo Fernández durante una conferencia de prensa en Formosa.

Lo dijo en su primera visita como presidente a esa provincia. También visitará Misiones para inaugurar obras y firmar convenios, en su segundo viaje al interior del país en medio de la pandemia.

El jefe del Estado parecía apuntar a las criticas que recibieron el proyecto de la diputada Fernanda Vallejos de estatizar acciones de las empresas a las que se ayudó a pagar los sueldos de sus trabajadores, y el impuesto a las grandes fortunas impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, entre otros diputados oficialistas.

También se refirió el presidente a la discusión de una posible reforma tributaria y consideró que "está mal" que se cobre "impuesto a las ganancias" a quienes "viven de un sueldo" y "hay que corregirlo".

"Digo discutamos todo eso. Como muchos otros, cuando veo la parte de impuesto a las ganancias que aportan los que viven de un sueldo, digo esto está mal, y hay que corregirlo. No busquemos culpables. Está mal y hay que corregirlo", insistió.

El jefe de Estado, quien el jueves pasado inició una serie de visitas a provincias con recorridas por Santiago del Estero y Tucumán, viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Obras Pública, Gabriel Katopodis, y de Agricultura, Luis Basterra.

Fernández, que llegó a Formosa pasado el mediodía, recorrió el estadio Polideportivo del Cincuentenario, que fue acondicionado en el marco de la pandemia para funcionar como Centro de Atención de Contingencia Covid-19.

El Estadio fue ambientado con 240 camas y todo el equipamiento sanitario necesario para la eventual atención y monitoreo de pacientes leves y moderados, que no requieran soporte médico complejo.

Luego, el jefe del Estado se dirigirá al hospital Odontológico de Complejidad Integrada, ubicado enfrente del Evita, donde se firmarán convenios de obras públicas y de otras áreas de gobierno, y está prevista una conferencia de prensa junto al gobernador formoseño.

Más tarde, en Posadas, Fernández y el gobernador Oscar Herrera Ahuad desarrollarán una cargada agenda que comenzará con un evento relacionado con la producción agrícola local, en el Centro de Convenciones y Eventos.

Después, el Presidente y la primera dama recorrerán una feria de productos artesanales, tras lo cual la comitiva irá a recorrer la Unidad de Salud para inimputables, ubicada en el predio del Hospital de salud mental Ramón Carrillo, cuyo edificio fue planificado para cubrir las necesidades sanitarias de las personas consideradas inimputables por la justicia misionera.

En esa Unidad serán alojados unos 52 internos inimputables de la Unidad Penal 1, que integran el grupo de riesgo en el marco de la pandemia.

Misiones tiene 25 casos confirmados de coronavirus y una muerte.

Posteriormente, Fernández y Herrera Ahuad recorrerán las salas de internación, el centro obstétrico y el quirófano del Hospital Materno Neonatal Nivel III.

Finalmente, Fernández firmará en la Residencia del gobernador Herrera Ahuad una serie de convenios, tras lo cual ambos darán una conferencia de prensa.