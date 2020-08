Ferreyra: Lo que hicieron los concejales es una barbaridad y un atropello

La polémica entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal surgió por la ratificación que hicieron los ediles de la ordenanza vetada por el intendente Ferreyra y que establecía la separación administrativa del órgano deliberativo. Ayer, el jefe comunal ratificó que judicializará el conflicto y acusó a los concejales de no entender la realidad que atraviesa el país por efecto de la pandemia. También, consideró la normativa aprobada como una “barbaridad y un atropello”.

El intendente dijo que, si bien el Concejo Deliberante tiene facultades para dictar la ordenanza y que él no objeta la separación administrativa, sí es inoportuno avanzar con esa medida en este momento, ya que implica nuevas designaciones y un mayor gasto en medio de una crisis que vive el país, la provincia y el municipio, fruto de la pandemia. En esa línea, señaló que por mes, el personal que los ediles pretenden nombrar significa un costo mensual de $ 600.000 por mes, lo que al año acumularía un gasto de $ 7.200.000.

“Consideramos que es inoportuno y que no puede ser aceptado, por más que la voluntad mayoritaria de las personas que integran el Concejo haya ratificado la ordenanza, no significan que tengan razón. Es lo mismo cuando uno cree que cuando grita tiene razón, es la misma situación. La realidad no la podemos tapar por 6 manos por 5 manos o por voluntades”, señaló el jefe comunal.

En esa línea, recordó que “el gobernador Jalil nos ayudó a 30 municipios para llegar al mínimo vital y móvil, con una condición sine qua non de no podemos incorporar” y preguntó “¿Ellos (por los concejales) se van a hacer cargo cuando no cobren los empleados? Porque el presupuesto no significa que está la plata, no significa que porque ellos lo aprueben esté la plata”.

“Lo digo de una manera institucional, no hago valoraciones subjetivas de nada. Es una barbaridad y un atropello lo que han hecho”, remarcó Ferreyra y agregó: “Lo raro es que el mismo Concejo aprobó el pacto fiscal y la emergencia, no viven en otro planeta, son de Catamarca, de Argentina y saben lo que pasa en el mundo”.

Ferreyra también cuestionó que los concejales hayan avanzado con designaciones, cuando la ordenanza no fue promulgada aún e indicó que el Ejecutivo se encuentra analizando cuáles serán las presentaciones judiciales que realizarán, para evitar la vigencia de la norma cuestionada. En ese sentido, agregó que se pediría una medida de no innovar, para evitar los nuevos nombramientos.