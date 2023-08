Ferreyra, optimista de cara a las PASO: "Sentimos el apoyo de los vecinos"

El intendente de Fray Mamerto Esquiú, y precandidato a senador, Guillermo Ferreyra, se refirió a su postulación y al trabajo que viene realizando su equipo de cara a las PASO del 13 de agosto.

"La propuesta de nuestro equipo de gobierno para continuar esta gestión que hace 8 años venimos trabajando sin cesar y con la que hemos logrado una transformación", sostuvo el jefe comunal en diálogo con LA UNIÓN.

Ferreyra habló sobre cómo transcurren los últimos días previos a las elecciones primarias y contó acerca de las muestras de apoyo que les transmiten los vecinos durante los encuentros. "Sentimos el apoyo de los vecinos y tenemos expectativas que nos va a ir muy bien en estas elecciones que son una interna abierta que va a elegir cuál es el candidato de Unión por la Patria".

"Para mí lo mejor que puede haber sucedido son las PASO. La gente decide quién tiene que ser el candidato y no las mesas chicas", acotó.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre las críticas que recibió su gestión por parte de la oposición a las que consideró "parte del folclore de la política. "La sociedad no necesita que hablemos mal de nadie. Ya pasó el momento en donde los actores políticos tienen que hablar mal del otro, la gente se agotó. Entré en política para cambiar eso", reflexionó.

Sobre su gestión, el intendente manifestó que "estos últimos 8 años fueron los peores económicamente en los 40 años que llevamos en democracia sin embargo Fray Mamerto Esquiú ha demostrado un crecimiento sostenido". Y agregó: "Este equipo tiene la experiencia de manjar este barco en temporales y lo supo dirigir, por eso ofrecemos como propuesta a Alejandra Benavidez quien es parte de nuestro equipo".

Consultado por la propuesta de la diputada provincial y precandidata a intendenta de Fray Mamerto Esquiú por el otro sector de “Unión por la Patria”, Verónica Mercado, de realizar un debate público, Ferreyra dijo que "el debate es con la sociedad. Eso tiene que estar legislado, en otro marco y otro año también lo he propuesto, pero hoy estamos a menos de 14 días de las elecciones y ya no queda tiempo. Nosotros estamos felices porque hablamos todos los días con la gente y no solo lo hacemos en época de campaña, sino durante todo el año".

En esa línea, el precandidato a senador diferenció su espacio con los demás sectores políticos del departamento. "La diferencia es que nosotros trabajamos todo el año y no en épocas electorales. Esa es la confusión que hay en diferentes actores políticos que aparecen a ultimo tiempo queriendo brindar soluciones mágicas sin tener en cuenta cual es la realidad económica que vive la Argentina, la provincia y un municipio por consecuencia. Tenemos que trabajar para el vecino y no para la dirigencia", remarcó.

Sobre el final, explicó que la propuesta que impulsan desde su espacio es "para generar una continuidad en este modelo de gestión que ya lo han comprobado y que lo que decimos lo cumplimos. Venimos muy bien, somos optimistas y esperamos el domingo para poder ratificar el este acuerdo social entre nuestro gobierno y los vecinos", concluyó.