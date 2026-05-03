Ficha Limpia vuelve al centro del debate y suma tensión política con impacto en Catamarca

El proyecto de Ficha Limpia volvió a instalarse en la agenda del Congreso durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reactivó las tensiones entre oficialismo y oposición. El debate tiene impacto directo en Catamarca, ya que el gobernador Raúl Jalil anticipó que los legisladores de la provincia no respaldarán la iniciativa del Gobierno.

Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia pidió avanzar con el tratamiento del proyecto y adelantó que impulsará un emplazamiento en la próxima sesión de Diputados. "Las palabras sin votos no son políticas. Son relato", expresó al reclamar definiciones.

Para que esa estrategia prospere, el bloque deberá construir acuerdos con otros espacios opositores, especialmente con Unión por la Patria, que ya rechazó la propuesta en 2025 por considerarla inconstitucional, lo que anticipa una negociación compleja.

La iniciativa propone impedir que sean candidatos quienes tengan condenas por fraude contra la administración pública, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, lavado de activos y otros delitos graves. También incluye a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Desde La Libertad Avanza respaldaron el proyecto y lo definieron como una herramienta clave contra la corrupción y la impunidad. A la propuesta se sumaron iniciativas de la UCR y la Coalición Cívica, mientras que en el Senado también existen proyectos similares.

Sin embargo, el debate está atravesado por la reforma electoral impulsada por el oficialismo, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y modificaciones en la Boleta Única de Papel. Sectores de la oposición dialoguista ya advirtieron que no acompañarán el paquete completo.

En paralelo, los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo confirmaron que sus legisladores no apoyarán la iniciativa libertaria, lo que complica la búsqueda de mayorías.

La discusión será extensa. Los cambios electorales requieren mayorías absolutas: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. La Cámara alta prevé una sesión para el 14 de mayo, donde podrían avanzar los proyectos ya dictaminados y los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.