Figueroa cuestionó el incumplimiento del programa Baja y Sube y apuntó contra el caos vehicular

El concejal libertario Diego Figueroa cuestionó el incumplimiento de la ordenanza vinculada al programa Baja y Sube, analizó las dificultades de circulación en distintos sectores de la Capital y criticó las acciones implementadas por la comuna en materia de ordenamiento vehicular.

Durante sus declaraciones, el edil sostuvo que la normativa vigente no se aplica correctamente y aseguró que la falta de control termina generando situaciones contrarias a las que originalmente buscaba resolver el programa. "Lo que está sancionado es ley y no se cumple", afirmó Figueroa al referirse al funcionamiento del sistema en las inmediaciones de establecimientos educativos.

Críticas al funcionamiento del programa en escuelas céntricas

Uno de los principales cuestionamientos del concejal estuvo centrado en el funcionamiento del esquema de ascenso y descenso de alumnos en instituciones escolares ubicadas en sectores de alta circulación vehicular. Figueroa mencionó particularmente la situación del Colegio PIA Didoménico y explicó que allí el programa se aplica únicamente sobre media calzada.

Según indicó, el resto de la cuadra continúa habilitado para estacionamiento, situación que termina generando un cuello de botella en una zona cuya circulación ya presenta complejidades por modificaciones urbanas previas sobre calle República.

"El resto de la cuadra tiene la posibilidad de estacionarse los vehículos, por lo cual se hace un cuello botella en el ingreso de una calle que tiene a su vez una arquitectura, por las modificaciones de calle República, muy compleja", explicó. El concejal también hizo referencia a la situación del Colegio Belgrano, donde señaló que la totalidad de la traza sobre calle Junín cuenta con carteles de prohibido estacionar, aunque igualmente muchos conductores incumplen las restricciones.

"Los papás y quienes pueden, van y se estacionan, y se rompe la dinámica del circuito del sube y baja", afirmó.

Doble fila y riesgos en horarios escolares

Figueroa advirtió que el incumplimiento de las normas termina provocando exactamente el efecto contrario al buscado por el programa Baja y Sube. Según explicó, la ocupación prolongada de los espacios destinados únicamente al ascenso y descenso de alumnos deriva en estacionamiento en doble fila y en serias dificultades para mantener el tránsito fluido.

El edil remarcó especialmente que muchas de estas situaciones ocurren durante horarios de ingreso de niños pequeños. "Justamente sucede esto en horarios donde ingresan niños de 3, 4 y 5 años", sostuvo. En ese sentido, describió escenas habituales en las inmediaciones de los establecimientos educativos, donde algunos conductores llegan con anticipación para asegurarse un lugar de estacionamiento y permanecen detenidos durante largos períodos.

"No puedes ir 15 o 20 minutos antes para ganar el estacionamiento y quedarte ahí. Después de retirar a tu hijo, hay muchos que se quedan a conversar. Son 15 o 20 minutos más", señaló. Para Figueroa, ese comportamiento interrumpe el tránsito y obliga a otros padres a estacionar en doble fila, incrementando los riesgos de accidentes y dificultando el trabajo de los agentes de tránsito.

"Hay otros papás que fundamentalmente tienen que ponerse en doble fila, llegando subida, poniendo en riesgo la integridad del vehículo, la de los niños, incluso la de los agentes de tránsito que están haciendo malabares para ver cómo pueden hacer fluir el tráfico", expresó.

Las propuestas para reorganizar la circulación

Frente a este escenario, el concejal planteó la necesidad de que el municipio revise la dinámica vehicular y evalúe nuevas alternativas de circulación y estacionamiento. Según manifestó, una de las soluciones posibles sería liberar determinadas calzadas y habilitar otras vías alternativas para distribuir mejor el tránsito en horarios escolares.

Entre las calles mencionadas por Figueroa aparecen:

Calle Mate de Luna.

Calle Ayacucho.

Calle Zurita.

En el caso del Colegio Pía, propuso desocupar completamente calle Ayacucho para facilitar la circulación vehicular. También sostuvo que la calle Mate de Luna presenta actualmente fuertes inconvenientes debido a la acumulación de vehículos estacionados y al intenso movimiento de colectivos que se dirigen hacia la Terminal.

"Hay casos en que la Mate de Luna directamente no funciona, y están todos los vehículos estacionados y todos los otros en doble espina, en una zona sumamente comercial y con tráfico de colectivos hacia la Estación Terminal", indicó. Además, consideró que el Concejo Deliberante debe utilizar las herramientas informativas disponibles para analizar el funcionamiento actual del tránsito y elaborar nuevas propuestas.

Cuestionamientos por la ocupación de espacios públicos

Otro de los ejes abordados por el concejal estuvo vinculado a lo que calificó como "avivadas" de algunos ciudadanos y organismos que ocupan sectores de la vía pública mediante conos, tachos o elementos utilizados para reservar lugares de estacionamiento.

Figueroa aseguró que busca eliminar esos "loteos" de espacios públicos y vinculó esta problemática con planteos previos realizados sobre la actividad de los denominados "trapitos". "Estamos proponiendo justamente eliminar esos loteos", sostuvo.

En ese contexto, cuestionó además que organismos públicos y privados dispongan de sectores completos de estacionamiento sobre la vía pública, pese a contar —según dijo— con playas propias o con capacidad económica para utilizar estacionamientos privados. Entre los casos mencionados por el edil aparecen:

El Poder Legislativo sobre calle Ayacucho entre Esquiú y República.

ANSES.

La Universidad Nacional de Catamarca.

"Creemos que si eliminamos todas esas preferencias, vamos a tener una circulación mucho más pública", concluyó el concejal. Las declaraciones de Figueroa reabrieron el debate sobre el funcionamiento del programa Baja y Sube, el ordenamiento del tránsito escolar y el uso de los espacios públicos en sectores de alta circulación vehicular de la Capital.