Máximo Kirchner fue operado de un tumor benigno en una clínica de La Plata

La información fue comunicada por el propio dirigente político a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde relató detalles de la intervención médica y también hizo referencia a la situación judicial de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner.

"Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", expresó Kirchner en el texto difundido en redes sociales antes de ingresar al quirófano.

Una cirugía programada y postergada

Según indicó el dirigente, la operación ya estaba prevista desde hacía tiempo, aunque había sido demorada por distintos motivos. El procedimiento finalmente se realizó este viernes en una clínica de La Plata.

En las horas previas a la intervención, desde La Cámpora evitaron brindar detalles sobre las razones médicas de la cirugía. Ante consultas periodísticas, fuentes de la organización señalaron que serían los médicos quienes informarían oficialmente el motivo una vez concluida la operación. Tras la intervención, se confirmó que a Máximo Kirchner se le extirpó un tumor benigno ubicado debajo de la oreja, en una operación que fue presentada como exitosa.

El mensaje sobre Cristina Kirchner

Uno de los aspectos más destacados del mensaje publicado por el diputado estuvo relacionado con la situación de su madre, Cristina Kirchner, y la decisión de pedirle que no asistiera a la clínica durante la cirugía.

Máximo Kirchner reveló que la expresidenta deseaba acompañarlo durante la intervención, aunque finalmente él mismo le sugirió que no lo hiciera.

"Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. No quiero que les pida nada a los que la han encerrado a pesar de su inocencia", escribió. El dirigente vinculó esa decisión con las restricciones judiciales que, según sostuvo, pesan sobre la exmandataria y cuestionó el accionar del Poder Judicial.

"A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", agregó en su publicación.

Críticas al Poder Judicial y al Gobierno

En su mensaje, Máximo Kirchner no sólo se refirió a la situación de Cristina Kirchner, sino que también realizó críticas hacia el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

El diputado sostuvo que un eventual traslado de la expresidenta hasta la clínica hubiese derivado en una exposición pública innecesaria.

"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", expresó. En la misma línea, amplió sus cuestionamientos al escenario político y económico actual y apuntó contra las políticas impulsadas por la administración nacional.

"Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común", manifestó. Las declaraciones quedaron plasmadas en el mismo mensaje donde informaba sobre su estado de salud y la intervención quirúrgica a la que sería sometido.