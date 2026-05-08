La Vicegobernación lanzó "El Senado en la Escuela 2026"

Con un acto realizado en el Colegio Quintana, la Vicegobernación de Catamarca dejó formalmente inaugurada la edición 2026 del programa "El Senado en la Escuela", una propuesta pedagógica y ciudadana destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia.

La apertura oficial contó con la presencia de autoridades legislativas, representantes institucionales y miembros de la comunidad educativa, en una jornada que tuvo como eje central la promoción de la participación juvenil, el fortalecimiento democrático y el acercamiento de los estudiantes al funcionamiento del Poder Legislativo.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, y por el presidente provisorio de la Cámara Alta, Ramón Figueroa Castellanos. También participaron el representante legal del Colegio Quintana, Rubén Martí; el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo; el director de Juventud, Mariano Salas; y la directora de la Biblioteca de Senado "Dr. Mario Dardo Aguirre", Cinthya Oros.

Un programa orientado a la participación juvenil

Durante la presentación, las autoridades explicaron los alcances y la metodología de trabajo prevista para la edición 2026 del programa, una iniciativa que apunta a generar espacios de participación activa para estudiantes secundarios de toda la provincia.

"El Senado en la Escuela" propone que los jóvenes conozcan de cerca el funcionamiento institucional del Poder Legislativo, comprendan los mecanismos de representación política y participen de manera directa en la elaboración, debate y presentación de proyectos legislativos propios.

La propuesta busca además consolidar herramientas de formación ciudadana y fomentar el compromiso democrático entre estudiantes de distintos puntos de Catamarca, promoviendo la construcción de ideas y proyectos vinculados a las necesidades de sus comunidades.

Rubén Dusso a los estudiantes

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo marcado por el discurso del vicegobernador Rubén Dusso, quien convocó a los estudiantes a involucrarse activamente en la vida institucional y a utilizar los distintos espacios y recursos que la Vicegobernación pone a disposición de la juventud.

Durante su intervención, Dusso destacó la importancia de que los jóvenes se acerquen al Senado y conozcan las herramientas disponibles para desarrollar actividades educativas, culturales y de formación. "Queremos que se acerquen a la institución, que utilicen la Biblioteca, los talleres de orientación vocacional, de dibujo y nuestro estudio de grabación", expresó el vicegobernador ante los estudiantes y docentes presentes en el acto.

En esa misma línea, el mandatario remarcó el rol institucional del Senado dentro de la estructura política provincial y señaló que se trata de un ámbito donde las iniciativas de los jóvenes pueden convertirse en propuestas concretas para Catamarca.

"El Senado es la caja de resonancia de la provincia, con representación de los 16 departamentos, y es el lugar donde sus ideas pueden transformarse en realidades para Catamarca", sostuvo Dusso durante el lanzamiento oficial del programa.

Representación de toda la provincia

Uno de los ejes principales de "El Senado en la Escuela" es la representación territorial. El programa contempla la participación de estudiantes de los 16 departamentos catamarqueños, con el objetivo de garantizar una mirada amplia y federal sobre las problemáticas y propuestas surgidas desde las distintas comunidades educativas.

A través de este esquema, los jóvenes tienen la posibilidad de:

Conocer el funcionamiento del Poder Legislativo.

Participar en instancias de debate parlamentario.

Elaborar proyectos de ley propios.

Presentar iniciativas vinculadas a sus comunidades.

Fortalecer herramientas de participación democrática.

La iniciativa se presenta así como un espacio de aprendizaje institucional y también como un ámbito de construcción colectiva, donde los estudiantes pueden canalizar inquietudes, debatir propuestas y transformar ideas en proyectos concretos.