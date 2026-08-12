Finalmente Santilli y Caputo llegan a Catamarca: cerrarán acuerdo por el Acueducto Albigasta

Tras la postergación, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, llegarán este viernes a Catamarca para desarrollar una agenda vinculada con obras de infraestructura y, particularmente, con la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Durante su visita, los funcionarios nacionales mantendrán una reunión con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero. El encuentro tendrá como objetivo poner en marcha una obra de infraestructura hídrica que involucra a ambas provincias y que cuenta con financiamiento a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La llegada de Santilli y Caputo representa así una instancia de articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar con una obra que contempla la construcción de plantas potabilizadoras y un extenso sistema de acueductos.

Una inversión de $99.769 millones

La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta demandará una inversión de $99.769 millones. El financiamiento de la obra se realizará mediante un crédito del BID, mientras que el plazo previsto para su ejecución será de 36 meses.

El proyecto contempla una infraestructura que tendrá impacto directo en la provisión de agua para habitantes de Catamarca y Santiago del Estero, con una población beneficiaria estimada en 35.900 personas. La magnitud de la obra queda expresada tanto en el monto de inversión como en la infraestructura que se proyecta construir, que incluye dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto.

Una obra que vincula a Catamarca y Santiago del Estero

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su alcance interprovincial. La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta contempla beneficios para habitantes de Catamarca y Santiago del Estero, y será abordada conjuntamente por los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez durante la visita de los funcionarios nacionales.

La reunión prevista para este viernes tendrá como eje la puesta en marcha del proyecto, que integra diferentes componentes de infraestructura hídrica. La construcción de dos plantas potabilizadoras y de 50 kilómetros de acueducto constituye el núcleo de una obra cuyo objetivo es beneficiar a 35.900 habitantes de ambas provincias.

El financiamiento mediante un crédito del BID establece además el marco económico para una ejecución prevista en 36 meses, de acuerdo con los plazos informados.

Convenio por obras en rutas nacionales

La agenda de la visita nacional a Catamarca también incluirá otro punto vinculado con la infraestructura provincial. Además de avanzar con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, el Gobierno Nacional firmará con la provincia de Catamarca un convenio para la ejecución de obras en rutas nacionales.

El acuerdo se sumará así a la agenda que mantendrán Santilli y Caputo en Catamarca con el gobernador Raúl Jalil y que tendrá como uno de sus principales ejes la puesta en marcha de la obra hídrica financiada por el BID.

La firma del convenio incorpora a la jornada un segundo componente de infraestructura, esta vez relacionado con las rutas nacionales en territorio catamarqueño.