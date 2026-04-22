Financiamiento universitario: convocarían a rectores, en la previa de la movilización

Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario se consolidó como uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno nacional, que por estas horas evalúa cómo readaptar los números para cumplir con el fallo judicial que lo obliga a su implementación. La situación expone tensiones internas, dificultades presupuestarias y una creciente presión del sistema universitario.

En Balcarce 50 anticipan que el Poder Ejecutivo trabaja en alternativas que permitan dar cumplimiento a la resolución judicial, mientras intenta ganar tiempo en medio de un escenario económico complejo. Según supo la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo analiza convocar a rectores y autoridades universitarias a principios de mayo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que resulte aceptable para todas las partes involucradas.

La estrategia oficial apunta a encauzar el conflicto mediante el diálogo, aunque el margen de maniobra se encuentra condicionado por la situación fiscal y las diferencias aún no resueltas.

Negociaciones frustradas y tensiones internas

En distintos despachos de la Casa Rosada sostienen que ya existió un intento previo de acercamiento. En febrero, según indican, hubo un principio de acuerdo impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que contemplaba recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025.

Sin embargo, ese entendimiento no prosperó. Las fuentes atribuyen el fracaso a los prolongados tiempos legislativos, que impidieron avanzar en la formalización de la propuesta.

Las tensiones también se trasladaron al interior del oficialismo. Desde el Salón Martín Fierro apuntaron contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien responsabilizan de haber "pisado" el proyecto. En contraste, desde el entorno del legislador rechazaron esa versión y sostuvieron que las prioridades legislativas son definidas por la Casa Rosada en función de las necesidades.

Estas diferencias reflejan una dinámica interna en la que la coordinación política se vuelve clave para avanzar en una solución.

La estrategia oficial

En paralelo a las negociaciones, el Gobierno despliega una estrategia que combina gestiones judiciales y alternativas políticas. Un referente libertario reconoció que el objetivo es "acomodar los números para que funcione", aunque admitió que "no lo podemos pagar", lo que obliga a ganar tiempo mientras se evalúan modificaciones.

En esa línea, la administración presentó un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, con la intención de dilatar los plazos. Este movimiento se produce en un contexto donde la inflación de marzo, ubicada en 3,4%, complicó aún más las previsiones oficiales.

Dentro del oficialismo aseguran que "los votos estaban", en referencia a la posibilidad de avanzar en el Congreso, aunque reconocen que el escenario requiere redefinir la estrategia.

Entre las opciones en análisis, se contempla:

Intentar resolver el stock de deuda acumulada .

. Abrir una nueva discusión legislativa en el Congreso .

. Avanzar mediante un decreto, como alternativa para sortear los tiempos parlamentarios.

Estas alternativas evidencian la búsqueda de una salida que combine viabilidad política y sostenibilidad económica.

Universidades en alerta

Mientras el Gobierno evalúa sus próximos pasos, las autoridades universitarias comienzan a manifestar impaciencia frente a la falta de definiciones concretas. Desde ese sector descartan la existencia de un acuerdo con el Ejecutivo y sostienen que en febrero "solo hubo un aviso", sin avances reales.

Entre los principales reclamos se destacan:

La falta de compensación por los puntos salariales perdidos en 2024 .

. La ausencia de proyecciones claras para el año 2026.

Este escenario alimenta la posibilidad de una nueva movilización universitaria, que podría concretarse en los primeros días de mayo si la propuesta oficial no resulta satisfactoria.

Reuniones clave y memoria reciente

Con la problemática en agenda, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo el pasado lunes una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien coordina la estrategia legal de la Procuración. El encuentro refleja la centralidad del tema dentro del Gobierno y la necesidad de articular respuestas en distintos niveles.

En paralelo, persiste el recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante durante la gestión de Javier Milei, un antecedente que aún resuena en distintos sectores del oficialismo. Pese a ello, algunas fuentes consideran que el contexto actual es diferente: "La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces", señalaron.

Sin embargo, la presión no cede. Con el paso de los días, la posibilidad de una nueva protesta toma forma, en un escenario donde el conflicto por el financiamiento universitario continúa abierto y sin una resolución definitiva a la vista.