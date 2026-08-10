F.M.E ratificó el diálogo con ATE pero aguardará la pauta salarial de la Provincia

El Municipio de Fray Mamerto Esquiú recibió este lunes a representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en el marco del petitorio elevado por la organización sindical para solicitar una mejora salarial del 30% para los trabajadores municipales.

El encuentro permitió a las autoridades municipales brindar una respuesta al planteo gremial y exponer la posición que sostiene actualmente el Ejecutivo local respecto de la política salarial. En ese marco, el Municipio ratificó su voluntad de mantener abiertas las instancias de diálogo con los trabajadores y sus representantes, aunque dejó en claro que aguardará las definiciones que se produzcan en el ámbito provincial.

De la reunión participaron el secretario de Gobierno, César Tardivo; la Fiscal Municipal, Agustina Messeri; el secretario de Desarrollo Social, Daniel Romero, además de representantes de la organización sindical.

La reunión se desarrolló en un contexto en el que el Ejecutivo municipal mantiene como referencia la política salarial que viene sosteniendo el Gobierno de la Provincia.

La política salarial como referencia

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno César Tardivo ratificó la política salarial que viene sosteniendo el Municipio, basada en acompañar la política del Gobierno provincial y actuar en consecuencia con la situación económica que atraviesa el país.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta postura responde a la necesidad de mantener una política salarial responsable y acorde al contexto económico que actualmente atraviesan el país, la Provincia y los municipios.

En ese sentido, la administración municipal planteó que las decisiones vinculadas con los salarios deben contemplar el escenario económico general y las posibilidades de los recursos disponibles para afrontar los compromisos asumidos con los trabajadores.

La posición expresada durante la reunión se vincula directamente con la expectativa puesta en las negociaciones que se desarrollan a nivel provincial. Para el Municipio, las definiciones que surjan de ese ámbito constituirán una referencia para establecer posteriormente una nueva pauta salarial en la administración local.

El pedido gremial por una mejora del 30%

El encuentro se produjo luego de que ATE presentara un petitorio solicitando una mejora salarial del 30%. El planteo gremial fue recibido por las autoridades municipales, que dieron respuesta durante la reunión y expusieron los criterios que actualmente guían la administración de los recursos y la política salarial del Ejecutivo.

El pedido se encuentra ahora dentro de un escenario de espera respecto de las negociaciones que llevan adelante el Gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores de toda la provincia.

El Ejecutivo municipal se encuentra atento a esos avances, entendiendo que el acuerdo que eventualmente se alcance en el ámbito provincial servirá como referencia para la próxima definición salarial municipal.

De esta manera, el planteo presentado por ATE quedó incorporado a una instancia de diálogo que continuará en función de las definiciones que se produzcan a nivel provincial.

La comuna habla de pautas cumplidas

Durante la reunión, las autoridades municipales también remarcaron que, hasta el momento, el Municipio ha cumplido con todos los acuerdos salariales alcanzados.

Desde el Ejecutivo destacaron que los compromisos asumidos con los trabajadores municipales fueron sostenidos y cumplidos, en el marco de la administración de los recursos disponibles.

Este punto forma parte de la posición que el Municipio transmitió durante el encuentro con ATE y se vincula con la decisión de continuar gestionando los recursos de manera responsable, teniendo en cuenta tanto las obligaciones salariales como las demás responsabilidades que corresponden a la administración municipal.

La negociación provincial

Actualmente, el Ejecutivo de Fray Mamerto Esquiú se encuentra a la espera de los avances que se produzcan en la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores de toda la provincia.

El Municipio entiende que el acuerdo que surja de esa negociación servirá como referencia para la próxima definición salarial municipal. Por ese motivo, la respuesta al petitorio de ATE se encuentra vinculada al desarrollo de las conversaciones a nivel provincial.

La decisión no implica cerrar las instancias de diálogo. Por el contrario, desde el Ejecutivo remarcaron que se mantienen abiertas las instancias de diálogo con los trabajadores y sus representantes gremiales.

La administración municipal sostiene así una postura basada en continuar las conversaciones mientras espera conocer las definiciones que puedan surgir en el ámbito provincial.