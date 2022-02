FMI: el Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar el acuerdo

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, anticipó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será aprobado tanto "en Diputados como el Senado” y aseguró que "ya están garantizados los votos como para lograrlo".

Al formular declaraciones a radio La Red y ser consultado específicamente sobre cómo votará el bloque de 118 legisladores del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, el funcionario consideró que el oficialismo debe “seguir hablando y no enojarse" con quienes decidan no acompañar el entendimiento con el organismo de crédito global.

“El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo vamos a votar en Diputados y en Senadores, y lo vamos a aprobar. No nos tenemos que enojar con los compañeros que decidan no acompañarnos”, subrayó el integrante del Movimiento Evita.

Navarro, al ser consultado sobre la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del FdT debido a las discrepancias que hizo públicas con el acuerdo, afirmó que el legislador "tiene el derecho de pensar como quiera".

"Máximo es bastante valiente por decir las cosas que piensa. Acá no se trata de una negociación (por los votos dentro del bloque del FdT, sino de comprendernos entre los que integramos la coalición. No pretendamos que no podemos disentir. Es sano hacerlo de cara a la sociedad”, planteó.

Por último, indicó que la aprobación del acuerdo permitirá “que la economía comience a mejorar, la inflación y la pobreza bajen y que el dinero en el bolsillo rinda más”.

“Si es así vamos a estar en el buen camino de la recuperación de la economía del país. El resto es debate para la tribuna”, puntualizó.