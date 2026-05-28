FOGACAT presentó herramientas para fortalecer el acceso al crédito de las PyMEs catamarqueñas

En el marco del Programa Ejecutivo de Formación en Gestión Financiera para PyMEs, impulsado de manera conjunta por FOGACAT, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA y la Unión Comercial de Catamarca, se desarrolló una nueva jornada de capacitación destinada a fortalecer herramientas concretas para el entramado productivo de la provincia.

El encuentro reunió a empresas participantes del programa y tuvo como eje principal la exposición del sistema de garantías impulsado por el Fondo de Garantías de Catamarca, una herramienta orientada a facilitar el acceso al financiamiento formal para pequeñas y medianas empresas locales.

Durante la actividad, el vicepresidente de FOGACAT, Eduardo Castagnola, fue el encargado de presentar el funcionamiento del organismo y explicar el rol que cumplen las garantías dentro del sistema financiero, especialmente para aquellas empresas que buscan acceder al crédito en mejores condiciones.

Fortalecimiento empresarial

La actividad forma parte de un trayecto de formación diseñado específicamente para 26 PyMEs catamarqueñas, con el objetivo de fortalecer capacidades de gestión y generar un vínculo más cercano entre las empresas locales y las entidades financieras.

El programa es impulsado de manera articulada entre:

FOGACAT

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA

Unión Comercial de Catamarca

La propuesta busca combinar herramientas técnicas, formación financiera y acompañamiento institucional para mejorar las condiciones de acceso al crédito y fortalecer la organización económica de las empresas participantes.

En ese marco, la jornada estuvo enfocada en brindar información concreta sobre cómo funciona el sistema de garantías y cuáles son los principales requisitos que suelen exigir las entidades financieras al momento de evaluar solicitudes de financiamiento.

El rol de las garantías dentro del sistema financiero

Durante su exposición, Eduardo Castagnola explicó cómo operan las garantías y de qué manera pueden convertirse en un elemento clave para facilitar el acceso al financiamiento formal.

La presentación permitió abordar distintos aspectos vinculados a la relación entre las PyMEs y el sistema financiero, especialmente en lo relacionado con la preparación administrativa y económica de las empresas.

Entre los temas desarrollados durante el encuentro se destacaron:

Funcionamiento del sistema de garantías

Requisitos del sistema financiero

Organización económica y financiera

Acceso al crédito formal

Herramientas para mejorar condiciones de financiamiento

La exposición también estuvo orientada a mostrar cómo una adecuada organización financiera puede ampliar las posibilidades de acceso a líneas de crédito y mejorar la capacidad de negociación de las empresas frente a las entidades financieras.

La importancia de la preparación y el acompañamiento

En el marco de la jornada, el vicepresidente de FOGACAT remarcó la importancia de la preparación técnica y del acompañamiento institucional para que más empresas puedan acceder a financiamiento. "Muchas veces el financiamiento no está lejos, sino que requiere preparación, información y acompañamiento. Desde FOGACAT buscamos acercar herramientas concretas para que más PyMEs puedan ordenar su información financiera y acceder al crédito en mejores condiciones", señaló Eduardo Castagnola.

La frase sintetizó uno de los ejes centrales del encuentro: la necesidad de fortalecer capacidades de gestión para mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo empresarial.

La capacitación estuvo orientada no solo a explicar herramientas financieras, sino también a promover procesos de organización interna dentro de las PyMEs participantes.

Empresas y entidades financieras

Desde la organización destacaron que el programa apunta a construir un vínculo más cercano entre el entramado comercial local y las entidades financieras.

La iniciativa busca reducir las dificultades que suelen enfrentar muchas pequeñas y medianas empresas al momento de gestionar financiamiento, especialmente en relación con requisitos técnicos, documentación económica y condiciones de acceso al crédito. En ese contexto, el sistema de garantías aparece como una herramienta destinada a facilitar operaciones financieras y generar mayores oportunidades para el sector productivo local.

La articulación entre organismos públicos, instituciones académicas y entidades vinculadas al comercio fue presentada además como uno de los pilares del programa de formación.

Formación y crecimiento sostenible

Desde FOGACAT remarcaron que este tipo de espacios permiten acompañar a las empresas no solamente desde el financiamiento, sino también desde la formación y el fortalecimiento de capacidades de gestión.

Según señalaron, el objetivo es brindar herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones y promover un crecimiento sostenible de los proyectos empresariales. La capacitación financiera, la organización administrativa y el acceso a información técnica aparecen como elementos centrales dentro de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo de las PyMEs catamarqueñas.

A través de este programa, las instituciones organizadoras buscan generar condiciones que permitan a las empresas locales mejorar su preparación frente al sistema financiero y ampliar sus posibilidades de crecimiento en un contexto donde el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector productivo.