Franco Mogetta denunció que robaron el equipaje de su familia en Catamarca

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, denunció este jueves el extravío del equipaje de su familia durante un vuelo que tomaron hacia la provincia de Catamarca por Aerolíneas Argentinas. Según alertó, hubo intencionalidad en el hecho ya que fueron los únicos afectados, por lo que lo relacionó con el reciente despido de tres empleados de Intercargo que habían sido detenidos por robar equipajes en Ezeiza.

“Desarticulamos mafias que manipulan el equipaje de los argentinos en aeropuertos. Detectamos a empleados robando y los despedimos con causa. En represalia identificaron ayer el equipaje de mi familia que viajó a Catamarca y lo hicieron desaparecer. Cobardes... los vamos a encontrar”, expresó Mogetta en sus redes sociales.

Todo ocurrió en el vuelo que aterrizó 11.50 en la provincia norteña y, según informaron desde la Secretaría de Transporte, tras la denuncia del funcionario el equipaje apareció en aeroparque y la explicación fue que se había trabado en una cinta.

Según detallaron en su entorno, “se están tomando las cartas en el asunto, se vio como un hecho mafioso de amenaza el cual se llevará a las autoridades correspondientes y a la justicia”.

Tweet de Franco Mogetta en “X”

El caso se conoce luego de que Intercargo, la empresa estatal de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas, despidiera a tres empleados que habían sido detenidos tras un allanamiento realizado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a los trabajadores, quienes fueron imputados por hurto y se les retuvo su credencial aeroportuaria. La medida se tomó luego de una inspección ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa en la que interviene el fiscal Sergio Mola, de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora.

La investigación, que se extendió durante tres meses, comenzó cuando la PSA detectó movimientos inadecuados del equipaje a través de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Tras recabar pruebas suficientes, se imputó a los empleados por asociación ilícita y robo agravado. La fiscalía, a cargo del doctor Gerardo Fernández, lideró la investigación que culminó con el despido inmediato de los implicados.

Intercargo, la principal empresa argentina de asistencia en tierra, desvinculó de inmediato a los operarios. La empresa destacó que el comportamiento de los empleados constituye una falta “inexcusable” que atenta contra sus principios y valores. En un comunicado, la compañía reafirmó su compromiso de brindar un servicio de asistencia en tierra con profesionalismo y excelencia, asegurando que no permitirá ni avalará conductas que comprometan la calidad del servicio.

La investigación que culminó con los arrestos y las imputaciones comenzó a en junio pasado, cuando la PSA se puso en contacto con el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola para avisarle que en su poder tenían videos que incriminaban a empleados de Intercargo.

“Vieron actitudes sospechosas de cinco trabajadores, quienes manipulaban el equipaje cuando salían de los carritos e iban a la cinta de arribos”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Ante esto, se inició la investigación que culminó con la identificación de los sospechosos, de los cuales dos habían sido ya despedidos por la empresa en julio pasado.

Con esta información, en las últimas horas el juez Villena dispuso cinco allanamientos en el aeropuerto de Ezeiza 'Ministro Pistarini', donde se revisaron los lockers de los empleados de Intercargo que aún trabajan en la firma (dos estaban en sus puestos y uno de franco), y en sus domicilios.

También se hicieron procedimientos en las casas de los dos ex empleados de Intercargo que fueron echados previamente. Allí no encontraron elementos que los comprometan en la causa, por lo que no fueron detenidos. Sin embargo, sí están imputados por el juez Villena por lo que se observó en los videos que aportó la PSA, ampliaron las fuentes del caso.

Fuente: Infobae