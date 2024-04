Frente a la Catedral, el MST se manifestó en repudio de Villarruel y reclamó por los despidos

Este sábado, en medio de la ceremonia de la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle, integrantes del MST- FITU, Partido Obrero y algunos despedidos de organismos nacionales, se manifestaron en las afueras de la Catedral en repudio de la visita de la Vicepresidenta Victoria Villarruel.

En tanto, el MST a través de un documento difundido en redes, apuntó duramente al gobernador Raúl Jalil y la Vicepresidenta, repudiando la visita nacional en el marco de las festividades en honor a la Virgen del Valle.

Al respecto, la dirigente local Alejandra Figueroa acusó que "ay cientos de comedores y merenderos que no están siendo asistidos, porque la Villarruel y Milei han ordenado el recorte general a las ayudas sociales, como a su vez han tocado las miles de jubilaciones de miles de jubilados que hoy no tienen ni para comer, ni mucho menos para su medicación".

Y agregó: "hay más pobreza y miseria, y la Villarruel lo único que hace es hacer una agenda para visitar a la Virgen del Valle en nuestra provincia, olvidándose de las cientos de familias que hoy no pueden asistir a un merenderos o a un comedor, porque no se les puede dar el alimento correspondiente. Quien apoya a los milicos no puede apoyar a la clase obrera, por eso, malvenida Villarruel a Catamarca y desde el MST-FITU repudiamos a Raúl Jail y a Urbanc, quienes la invitaron y recibieron."