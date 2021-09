Frigerio: "No creo que la gente nos haya votado porque nos quiere reivindicar"

Luego de cuatro años como ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio terminó 2019 decidido a tener un tiempo de introspección y autocrítica para tomar distancia del microclima de la política. Aunque era visto como uno de los pocos funcionarios que intentaron enderezar el rumbo de la Casa Rosada ampliando la coalición y convocando a otros actores, la dura derrota electoral que depositó al Frente de Todos de nuevo en el poder también lo golpeó y lo obligó a un proceso natural de distancia.

Dos años después, tras varios meses recorriendo la provincia y determinado a volver a la arena política desde un lugar con otro perfil, Frigerio se lanzó a su primera experiencia como candidato y enfrentó al peronismo en Entre Ríos en los comicios de medio termino con un resultado aplastante: Juntos por el Cambio obtuvo el 51,78% de los votos contra el 29,51% del Frente de Todos y el ex ministro ganó la interna de la oposición con casi el 65% de los sufragios y será quien encabece la lista para acceder a la Cámara de Diputados en noviembre.

Sin embargo, Frigerio, que tiene aspiraciones de gobernar el distrito en 2023, pone paños fríos al triunfo de la oposición en casi todo el país y asegura que nadie se lo puede atribuir, aunque reconoce que es un gran impulso de cara a las próximas presidenciales: “Si le demostramos a la gente que aprendimos de los errores del pasado, creo que tenemos una oportunidad”.

? ¿Qué significa la victoria del domingo en Entre Ríos en particular y a nivel nacional?

? Una enorme responsabilidad. Para mí es eso, es la responsabilidad de que la gente haya elegido de alguna manera expresar con su voto bronca con la política en general, con el gobierno en particular, bronca porque no puede llegar a fin de mes, bronca porque no se puede conseguir un trabajo, bronca porque hay miedo siempre a perder el que tiene un empleo, bronca porque el gobierno no se ocupa de la seguridad, del narcotráfico, de la educación. Y también una clara señal, a mi juicio, de esperanza ¿no? De expectativa a ver si la oposición puede presentarle a la sociedad una propuesta superadora a futuro. Una propuesta que arranque aprendiendo de los errores del pasado de todos, de todos aquellos que alguna vez tuvimos responsabilidad en el manejo del gobierno. Y yo creo que eso votó la gente y nosotros con muchísima humildad tenemos que seguir escuchándolos, la gente necesita a los políticos escuchando mucho más a la población. Creo que el Gobierno estuvo cerrado en sí mismo y eso también la gente no lo dejó pasar por alto. Y tenemos que estar muy convencidos de que la gente nos votó en parte para ponerle límites al kirchnerismo y en parte para apostar a algo distinto a futuro, superador de todas las cosas que se vieron hasta ahora.

? ¿En Entre Ríos este fue su primer paso para posicionar su candidatura a gobernador o tiene que ratificar en noviembre?

? No, en noviembre se va por los puntos. En noviembre es donde ponemos en juego los diputados y los senadores que hacen falta en el Congreso para ponerle límites al kirchnerismo, para que el kirchnerismo no pueda ir por todo. En noviembre es donde se juega gran parte del futuro de la Argentina y de Entre Ríos. Aquel que crea que esta es una elección en la cual uno puede posicionarse para algún cargo futuro o pueda hacerse conocido no está entendiendo la gravedad de la situación que vive el país. Esta es una elección trascendente para la Argentina. Y por supuesto que también, como dije antes, no solo porque tenemos la posibilidad de decirle basta al kirchnerismo y de ponerle límites, sino también porque creo que un triunfo de la oposición va a generar expectativas favorables para el futuro a nivel nacional y por supuesto también a nivel de Entre Ríos. Pero para el 2023 falta muchísimo, sobre todo en este país.

? Bueno, pero quedó bien posicionado.

? Bueno, sin dudas por ahora ¿no? Insisto, hay que ratificarlo en noviembre.

? ¿Qué importancia le da a la unidad que hubo en toda la oposición en la mayoría de las provincias?

? La unidad es fundamental. La unidad es el primer paso. Después de la unidad viene la ampliación, que también requiere de mucha generosidad y humildad. No alcanza con lo que tenemos hasta ahora, necesitamos crecer. Pero el primero paso es fortalecer la unidad. Y yo creo que las internas, las PASO, sirvieron y mucho para ese objetivo porque las internas permiten la diversidad también, los matices ¿no? Y también dan la sensación para el que no está hoy en Juntos por el Cambio que puede tener la posibilidad de sumarse y de que sea la gente la que elija quiénes van a ser los que representen nuestras ideas y nuestros valores y no una mesa desde Buenos Aires que definía antes todas las listas ¿no? Me parece que eso es muy bueno. Es un paso adelante muy importante para Juntos por el Cambio. Haber permitido estas diecisiete internas en nuestro país creo que es también el primer paso hacia un Juntos por el Cambio más grande, con mayor capacidad no solo de ganar la próxima elección sino también de gobernar mejor, que es lo que la gente nos está pidiendo. Yo le asigno a la unidad un valor fundamental. Pero es el primer paso, es unidad primero para crecer, para ampliarnos. Para con mucha generosidad convocar a otros con los cuales seguramente también nos unen muchos valores y muchas ideas y sobre todo nos une lo que se jugó en esta elección ¿no? Decirle al kirchnerismo que la gran mayoría de los argentinos no está de acuerdo con ese norte al cual el kirchnerismo está llevando el país. Y hay muchos, muchos dirigentes políticos, muchos militantes, que no forman parte hoy de Juntos por el Cambio que tampoco están de acuerdo con ese norte al cual el kirchnerismo está llevando a la Argentina y creo que hay que analizar la posibilidad de sumarlos.