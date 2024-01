Fue muy flojo: el Gobierno minimizó el paro de la CGT y dijo que hubo más de 3 mil denuncias por aprietes

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, participó en “A Dos Voces” por TN y se pronunció contra el paro convocado por la CGT contra el DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Edgardo Alfano, la funcionaria manifestó que al paro lo vio “muy flojo” y argumentó que “40 mil personas es muy poco”. “Era el 0,19% de los trabajadores de este país. La mayoría de la gente hoy quiso trabajar”, agregó Bullrich. Además, aseguró: “Tuvimos muchas denuncias de aprietes; para judicializar, tuvimos más de 3000″.

Al ser consultada por su enojo con la dirigencia sindical a pesar de que Mauricio Macri había negociado con el sindicalismo, respondió: “Así les fue a los tres. Paro tras paro. Yo no digo que no hay que negociar, pero, ¿por qué no puede ser optativa la cuota sindical? Porque es una manera de atrapar a la persona que si no quiere pagar la cuota, la tiene que pagar igual por el convenio colectivo”.

Héctor Daer, secretario general de la CGT en A Dos Voces: “No queríamos hacer un paro tan rápido”

Después de la participación de Patricia Bullrich en A Dos Voces, Héctor Daer respondió a las críticas de la ministra sobre el paro general de este miércoles. “Nosotros no queríamos hacerle un paro al Gobierno tan rápido, pero tuvimos una conversación con un funcionario donde aparece un DNU que desregula toda la economía y toca derechos individuales, colectivos y nos quita capacidad de acción sindical en una Argentina desigual y con ajuste”, sostuvo el secretario general de la CGT.

“El DNU y la Ley Ómnibus tiene temas que no se pueden debatir. Están minimizando el tema penal de la Ley Ómnibus. Cortar una calle es similar a un abuso sexual leve”, indicó Daer. Además, sentenció: “El Gobierno no debía apurarse tanto”.

Además, aseguró que el paro sirvió 'para abrirle los ojos a los argentinos': “Hace 20 días los diputados firmaban sin que les importara nada, desde que anunciamos el paro, empezaron a discutir las decisiones del Gobierno”.

(Fuente: TN)