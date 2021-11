Gabriela Cerruti dijo que hubo empate en la provincia de Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este martes que el resultado de la elección general en la Provincia de Buenos Aires fue "un empate", pese a la leve diferencia a favor de Juntos que arrojó el escrutinio provisorio.

"El domingo a la noche estábamos profundamente satisfechos de la elección en la Provincia de Buenos Aires. Tenemos 15 diputados cada una de las fuerzas, fue un empate", indicó la funcionario, en declaraciones a radio La Red.

Con el 98,17% de las mesas escrutadas, Juntos suma el 39,81% (3.480.298) de los votos, poco más de un punto porcentual por encima del Frente de Todos, que alcanza el 38,53% (3.368.310) de los sufragios.

Por ahora, y a la espera del recuento definitivo, Juntos y el Frente de Todos se quedan, cada uno, con 15 de las 35 bancas en juego. De las cinco restantes, tres le corresponden a La Libertad Avanza, de José Luis Espert, y dos al Frente de Izquierda.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la postura oficial del Gobierno nacional, que podría resumirse en las declaraciones que pronunció la diputada electa Victoria Tolosa Paz: "A nosotros nos tocó perder ganando, ellos pueden haber ganado perdiendo".

"El dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación", aseveró el mandatario porteño.

"Lo que me preocupa de esto es que, justamente, uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos. Y cuando salen a festejar, a decir que ganaron, me preocupa muchísimo porque supone que no lo entendieron, o que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección que es lo que la gente les pidió”, sostuvo.

Y añadió: “Para cambiar el rumbo hay que aceptar la derrota, por lo que me preocupa esa reacción del Gobierno”.

Por otro lado, al ser consultada por el proyecto que el presidente Alberto Fernández enviará al Congreso durante la primera semana de diciembre, Cerruti indicó: "Es un proyecto que se viene trabajando con la vicepresidenta (Cristina Fernández) y con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa)".