Gabriela Cerruti le dedicó un TikTok a Javier Milei: "Vive de alguna casta"

Gabriela Cerruti volvió a preguntar a través de redes respecto a los ingresos del diputado Javier Milei, luego de la polémica entre el economista y el presidente Alberto Fernández.

"¿Vos sabés de qué trabaja Milei?", se titula el posteo de Tik Tok que la portavoz del Gobierno le dedicó al líder de La Libertad Avanza.

Allí, en un breve video de un minuto, recuerda que el legislador nacional dona su sueldo parlamentario y que si trabaja para alguna empresa estaría violando la Ley de Ética Pública. "¿Para quién trabajás Milei? ¿De qué vivís Milei? Esta es la pregunta que hasta ahora no tiene ninguna respuesta", expresó en las redes.

Al tiempo que lo chicaneó, con uno de los términos que el economista liberal impuso en el debate político. "A mi me parece que este señor vive de alguna casta, que no es la casta política, tal vez Milei vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de las multinacionales y de los todopoderosos", sentenció.

El cruce con el dirigente libertario lo originó el presidente Fernández, quien durante un acto se preguntó respecto a los ingresos del diputado.

"A mi me controlan hasta ver quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?", se preguntó Alberto Fernández y el economista liberal no tardó en responder en las redes sociales.

"Me cuentan que el inútil del Presidente Alberto Fernández salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar", retrucó el diputado liberal y precandidato presidencial.

Pero Milei no se quedó allí, sino que fue por más contra el mandatario: "No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocúpate del país que lo has destruido desde que asumiste", tuiteó.

Este domingo, recogió el guante Cerruti, quien además de preguntarse por los ingresos de Milei, lo cuestionó por no ir casi nunca a la cámara de Diputados a participar de los debates.

"No va a al cámara, no sesiona, no hace leyes. Todo eso es otro problema, pero al margen de eso, los diputados no pueden trabajar de cualquier cosa", insistió en referencia a la relación de las empresas con el Estado que impiden que un legislador pueda ejercer en la función privada.

Además, de la respuesta en redes sociales, Milei emitió un duro comunicado contra el Presidente: "Sería bueno que el Alberto que ahora cuestiona a las grandes empresas recuerde cuando se convirtió en lobbista de grandes grupos económicos internacionales, mientras estos estaban enfrentados al kirchnerismo". "Hay muchos Albertos. El menemista, el duhaldista, el kirchnerista, el cavallista, el antiK, el que volvió a ser K para nuevamente ser rival de los K. Si vemos su carrera política entenderemos lo que ha sido su gobierno. Un péndulo constante, sin rumbo, y repleto de contradicciones", agregó.