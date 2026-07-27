Georgieva llegó a Buenos Aires y se reúne con Milei y Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este lunes por la mañana a Buenos Aires para iniciar una visita oficial a la Argentina, en una agenda que representa un nuevo respaldo político al gobierno de Javier Milei.

Su primera parada fue el Ministerio de Economía, donde fue recibida por el titular de la cartera, Luis Caputo. Luego del encuentro, ambos funcionarios brindarán una conferencia de prensa.

La llegada de Georgieva se produce en un contexto en el que la relación entre el Gobierno argentino y el organismo internacional ocupa un lugar central dentro de la agenda económica y política. La visita, según la información disponible, tendrá un fuerte componente institucional y político, mientras que la evaluación detallada de los números del acuerdo en curso quedará principalmente en manos de los equipos técnicos del FMI.

Antes de arribar al país, la titular del organismo había expresado su expectativa por la visita a través de su cuenta de X.

"Me entusiasma conectar con gente de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un enorme potencial para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero", escribió.

Retomando el vínculo de alto nivel con la Argentina

La presencia de Georgieva en Buenos Aires constituye la visita de una directora gerente del FMI al país desde la estadía de Christine Lagarde en 2018. Durante ese año, Lagarde participó a mitad de año de los encuentros de ministros de Finanzas del G20 y posteriormente regresó a Buenos Aires a fines de noviembre para asistir a la cumbre de mandatarios. En aquella oportunidad, mantuvo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

En el caso de Georgieva, su último encuentro con Javier Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con Luis Caputo, en tanto, mantuvo conversaciones en abril, durante las reuniones de Primavera del organismo.

La visita actual se presenta, de esta manera, como un nuevo punto de contacto directo entre la conducción del FMI y las máximas autoridades económicas y políticas de la Argentina.

Exposición institucional en el Palacio Libertad

Durante la tarde de este lunes, Georgieva encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. El programa contempla una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios. La exposición estará centrada en las perspectivas económicas globales y en las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

La actividad ampliará el alcance de la visita más allá de los encuentros con las autoridades nacionales y permitirá que la titular del FMI dialogue con distintos actores vinculados con la actividad económica, académica y productiva.

La vocera del organismo, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa realizada en Washington que el viaje tiene como uno de sus objetivos mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura argentina.

El martes viajará a visitar Vaca Muerta

La agenda continuará el martes 28 de julio, cuando la delegación del organismo viaje a la provincia de Neuquén. Allí está previsto que visite el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, Georgieva será recibida por Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de la empresa YPF.

La inclusión de Vaca Muerta en la agenda de la directora gerente del FMI vuelve a poner el foco en el sector energético dentro del recorrido previsto para la visita. La propia Georgieva había mencionado en su mensaje la importancia de las oportunidades vinculadas con la innovación y la energía en el potencial de crecimiento de la Argentina.

El respaldo político al programa económico

La visita de Georgieva tiene un carácter principalmente político. La revisión detallada de los números del acuerdo vigente será, según la información disponible, un asunto de análisis técnico por parte de los equipos del organismo.

Sin embargo, se descuenta que la titular del FMI volverá a expresar su respaldo al plan económico del Gobierno argentino y destacará los avances del programa, tal como lo ha hecho en distintas declaraciones. Ese respaldo adquiere una dimensión particular en un escenario en el que el Gobierno busca sostener la confianza en su programa y en el rumbo económico adoptado.

La presencia de la titular del organismo en la Argentina aparece así como una señal política de acompañamiento al plan de Milei, más allá de las evaluaciones técnicas que continúan en el marco del acuerdo en curso.

La señal que el Gobierno busca enviar a los mercados

Otro de los objetivos de la visita está relacionado con los mercados financieros y con las dudas que todavía existen entre los inversores respecto de la capacidad del país para hacer frente a sus compromisos de deuda.

La información señala que Georgieva también buscará dar una señal a los mercados, en un contexto en el que los inversores comienzan a manifestar dudas sobre el resultado electoral y la posibilidad de que el modelo económico sea ratificado en las urnas. La preocupación se vincula, además, con el desempeño de la actividad económica, que se encuentra en alza solamente para un sector.

En ese marco, el Gobierno detalló su programa financiero y la visita de la titular del FMI aparece como una oportunidad para transmitir que el plan económico de Milei continuará contando con respaldo político.