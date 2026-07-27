Scioli destacó la Fiesta del Poncho y pidió "por el tercer vuelo" para Catamarca

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior, Daniel Scioli, destacó la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y calificó a la presente edición como una "edición multitudinaria".

En contacto con la prensa, el funcionario nacional se refirió a los desafíos que enfrenta Catamarca para continuar fortaleciendo su desarrollo turístico y puso el foco especialmente en la necesidad de mejorar la conectividad aérea de la provincia. Tras lo dialogado durante este lunes en Casa de Gobierno con el titular de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, Scioli planteó la importancia de sumar más líneas de vuelos para facilitar la llegada de turistas.

En ese marco, el funcionario sostuvo que una mayor conectividad permitiría acompañar el crecimiento de la actividad turística y potenciar la llegada de visitantes tanto desde distintos puntos del país como desde el exterior.

"Lograr ese tercer vuelo" para mejorar la conectividad

Scioli fue directo al plantear uno de los objetivos centrales de la agenda turística provincial: "lograr ese tercer vuelo". El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior consideró que ese incremento en la conectividad aérea permitiría coordinar promociones nacionales e internacionales destinadas a un turista que, según describió, busca cada vez más vivir experiencias nuevas.

"Lograr ese tercer vuelo y así coordinar promociones nacionales e internacionales de un turista que cada vez busca más vivir experiencias nuevas y que Catamarca las representa", expresó.

La posibilidad de sumar un tercer vuelo aparece, de esta manera, vinculada directamente con la promoción turística y con la capacidad de la provincia para atraer visitantes que buscan experiencias diferentes. La propuesta planteada por Scioli combina dos elementos:

Mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas.

para facilitar la llegada de turistas. Promociones nacionales e internacionales para posicionar a Catamarca como un destino de experiencias nuevas.

Paisajes, gastronomía, infraestructura y seguridad

En su análisis, Scioli destacó una combinación de factores que, a su entender, forman parte de la propuesta turística de Catamarca. "Esta combinación mágica de paisajes increíbles, con un buen nivel de gastronomía, con infraestructura, con seguridad hotelera, con seguridad ciudadana", enumeró el funcionario.

A partir de esa mirada, sostuvo que la matriz productiva desarrollada por el gobernador Raúl Jalil, y que incorpora al turismo como uno de sus ejes, puede convertirse en un camino hacia un mayor nivel de empleo.

"Sentimos que esta matriz productiva que ha desarrollado el gobernador y que va expuesto al turismo, que es un camino al mayor empleo", señaló. La perspectiva planteada por Scioli ubica al turismo dentro de una estrategia productiva más amplia, en la que la infraestructura, la gastronomía, la seguridad hotelera y la seguridad ciudadana forman parte de una propuesta integral para los visitantes.

El desafío de romper la estacionalidad

Otro de los puntos centrales abordados por el funcionario nacional fue la necesidad de que la actividad turística no se concentre únicamente en determinados períodos del año. Scioli planteó que la infraestructura hotelera y la gastronomía de Catamarca deben contribuir a romper la estacionalidad y permitir que el turismo se desarrolle durante todo el año.

"Buscar que esta infraestructura hotelera que tiene la provincia, la gastronomía, pueda romper la estacionalidad y desarrollarse durante todo el año", manifestó.

En esa línea, también destacó el potencial del mercado de ferias, congresos y convenciones. Según expresó, el desarrollo del turismo de reuniones representa un aspecto estratégico, porque quienes participan de esos congresos muchas veces permanecen algunos días más y aprovechan para recorrer otros lugares.

"Sabemos que los participantes de esos congresos después se quedan unos días, y ya recorren otro lugar", explicó. La propuesta busca ampliar el movimiento turístico más allá de los períodos de mayor actividad y aprovechar la infraestructura existente para generar una circulación de visitantes durante todo el año.

Entre los sectores mencionados por Scioli se encuentran:

La infraestructura hotelera.

La gastronomía.

Las ferias.

Los congresos.

Las convenciones.

El turismo deportivo como otra vía de crecimiento

Durante la reunión también se dialogó sobre el turismo deportivo y la posibilidad de captar eventos que generen un impacto concreto en la actividad turística. Scioli explicó que la estrategia apunta a atraer eventos deportivos capaces de movilizar visitantes y generar movimiento en los destinos.

"Así captar eventos deportivos que tengan un impacto en el turismo", señaló. El funcionario nacional mencionó que existen ejemplos de este tipo de desarrollo en la Patagonia y planteó la importancia de observar esas experiencias como parte de una estrategia más amplia.

El turismo deportivo se incorporó así a una agenda que ya incluía la conectividad aérea, la promoción nacional e internacional, el turismo de reuniones y la necesidad de reducir la estacionalidad.

Catamarca y el desafío de posicionar al Norte Grande

Scioli también destacó su vínculo con el gobernador Raúl Jalil y amplió la mirada sobre el desarrollo turístico más allá de la provincia. En ese sentido, señaló que no solamente conversó con su "querido amigo gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil", sino también con él en su condición de presidente del Norte Grande.

A partir de esa responsabilidad, planteó la posibilidad de trabajar para posicionar al norte argentino en un nivel de atracción turística creciente.

"Poder poner al norte argentino, que tiene características únicas, en un nivel de atracción turística creciente", expresó. La referencia al Norte Grande amplió el alcance de la agenda discutida durante la jornada. La conectividad, las promociones, los eventos y la oferta turística aparecen, de esta manera, como herramientas para fortalecer no solamente la llegada de visitantes a Catamarca, sino también el posicionamiento de una región con características propias.