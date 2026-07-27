Jalil confirmó que Milei visitará Catamarca "entre septiembre u octubre"

El gobernador Raúl Jalil confirmó que el presidente Javier Milei visitará Catamarca "entre septiembre u octubre", luego de que la visita prevista para los primeros días de agosto fuera postergada por el problema de las nevadas que afectaron a la provincia. El anuncio fue realizado en diálogo con la prensa, después de una reunión mantenida en Casa de Gobierno entre autoridades provinciales, la Federación Económica, la Cámara de Turismo y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de la Nación.

El encuentro permitió abordar distintos aspectos vinculados con la situación turística y minera de Catamarca, además de analizar el impacto de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y avanzar sobre temas relacionados con los parques nacionales que la provincia trabaja para poder concretar.

En ese contexto, Jalil se mostró satisfecho con los resultados de la principal celebración de los catamarqueños y destacó el crecimiento que, según expresó, registra año tras año.

Milei en Catamarca

El anuncio central realizado por Jalil estuvo relacionado con la visita del presidente Javier Milei a Catamarca. El Gobernador explicó que la visita presidencial fue postergada debido al problema de las nevadas que se registraron en la provincia.

"Se ha pospuesto la visita de nuestro presidente por el problema de las nevadas que hemos tenido", manifestó.

Sin embargo, Jalil aseguró que el Presidente mantiene la intención de visitar Catamarca y anticipó que la nueva fecha podría ubicarse entre septiembre y octubre. "Pero bueno, Javier Milei quiere venir seguramente será próximamente en septiembre o en octubre", afirmó.

De esta manera, la visita presidencial quedó reprogramada luego de la postergación, aunque todavía sin una fecha exacta confirmada. La previsión expresada por el Gobernador ubica la posible llegada de Milei a la provincia entre los meses de septiembre y octubre.

El balance positivo de la Fiesta del Poncho

Al referirse a la Fiesta del Poncho, el primer mandatario provincial aseguró que el resultado fue "muy positivo desde en cuanto a la cantidad de turistas, a los artesanos y todo porque es parte de nuestra gran fiesta, la que todos los años crece más".

La evaluación del Gobernador puso el foco en distintos aspectos de la celebración, entre ellos la llegada de turistas y la participación de los artesanos. Para Jalil, el crecimiento de la Fiesta forma parte de una evolución sostenida de una celebración que ocupa un lugar central dentro de la identidad de Catamarca.

La reunión con Scioli se desarrolló precisamente después de la realización de la Fiesta y permitió analizar el movimiento turístico y otros aspectos vinculados con la agenda provincial. La presencia del funcionario nacional también fue destacada por el Gobernador, quien agradeció su participación y recordó que no es la primera vez que Scioli asiste a la Fiesta del Poncho.

Los parques nacionales que impulsa Catamarca

Dentro de los temas abordados durante la reunión, Jalil adelantó que parte de la agenda con Daniel Scioli estará vinculada con los parques nacionales que la provincia trabaja para poder concretar. El Gobernador recordó que existen dos proyectos en los que se debe continuar trabajando:

Parque Nacional Aconquija.

Parque Nacional de los Arrayanes, en Concepción.

"Uno es el Parque Nacional Aconquija, en el que tenemos que trabajar y el otro es el Parque Nacional de los Arrayanes en Concepción", remarcó Jalil.

La referencia a ambos proyectos se produjo en el marco de una agenda que reunió a autoridades provinciales y representantes vinculados con la actividad económica y turística. La posibilidad de avanzar en estas iniciativas formó parte de los temas que el Gobernador planteó durante el encuentro con el funcionario nacional.

Invitación a Scioli para la inauguración de un hotel

Luego de agradecer nuevamente la presencia de Daniel Scioli en Catamarca, Raúl Jalil adelantó que ya lo invitó a participar de una próxima actividad en la provincia.

El Gobernador señaló que invitó al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de la Nación a estar presente el mes próximo, cuando se inaugure el hotel en Antofagasta de la Sierra.

La invitación se suma a la participación de Scioli en la Fiesta del Poncho y se inscribe dentro de la agenda de actividades vinculadas con el turismo provincial.