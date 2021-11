Gerardo Morales y Patricia Bullrich se denominaron mutuamente "presidenciables" para el 2023

Con la interna instalada en Juntos por el Cambio ya de cara a 2023, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, visitó el jueves al gobernador radical Gerardo Morales en Jujuy, en una jornada donde intercambiaron elogios y hasta plantearon una fórmula para las próximas elecciones presidenciales.

"Quiero dar la bienvenida y saludar a Patricia Bullrich. Una mujer de convicciones, con coraje, bien plantada en la política y en la vida. Como siempre digo, fue la mejor ministra que tuvo nuestra gestión de gobierno de Cambiemos a nivel nacional", fueron los primeros halagos que expresó el mandatario radical.

Y agregó: "Acá varios me han lanzado como candidato a presidente, para lo que falta mucho, pero Patricia también va a ser candidata a presidenta. Hoy le preguntaba si me acompañaría y me dijo sí. Yo también la acompañaría a ella. Va a ser un honor. Yo sé que ella no va a aflojar".

Por su parte, Bullrich fue consultada sobre una posible competencia interna entre ambos y declaró: "Se van a abrir unas PASO seguramente y ahí veremos quiénes son los candidatos, cuántos hay... Es un poco apresurado hablar de este tema".

"Gerardo siempre ha tenido una voluntad política muy férrea, así que yo lo veo como uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio", enfatizó la exministra de Seguridad, aunque aclaró que "es un compromiso esperar al 14 de noviembre".

La exfuncionaria hizo hincapié en poner la mirada en las próximas legislativas: "Estamos concentrados en tener por lo menos 120 diputados nacionales y cinco senadores más, que logren que JxC sea partícipe de las políticas institucionales del Senado".

Bullrich además celebró la "estrategia de fortalecimiento" de la UCR y destacó que "en Juntos por el Cambio hay debate interno en el ámbito que corresponde, como así también política de coalición".

"Por ahora, estamos muy enfocados en el domingo 14 con la idea clara de generar los cambios que necesitan los argentinos, reconstruyendo un espacio de expectativa y esperanza en todo el país", insistió la dirigente en el tramo final de la campaña.

Y concluyó: "En 2017 habíamos ganado las elecciones y se destruyó la gobernabilidad con 14 toneladas de piedra, es decir que depende de la conducta de los actores y nosotros somos actores racionales y no vamos a generar ninguna crisis de ningún tipo, sí le vamos a pedir al Gobierno que actúe".