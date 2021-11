Gerardo Morales visitó Catamarca, habló de cannabis y reforzó el apoyo a la candidatura de Fama

Siguiendo con la presencia de dirigentes nacionales y regionales en el marco de la campaña legislativa, luego de lo hecho por Martín Lousteau y Alfonso Prat-Gay, la dirigencia de Juntos por el Cambio recibió en la tarde de ayer al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.

El dirigente radical estuvo acompañado por el candidato a senador nacional, Ing. Flavio Fama y su compañera de fórmula, Silvina Acevedo y también estuvo el Rector de la UNCa, Ing. Oscar Arellano.

El encuentro se dio en un bar céntrico donde fueron convocada no sólo la dirigencia sino también productores del agro de la provincia y estudiantes de la Facultad de Agronomía. Más allá de mostrar el apoyo a la formula opositora local y de remarcar su postura federal en materia económica, el primer mandatario jujeño se explayó en las políticas económicas de su provincia en cuanto a la explotación del litio y muy particularmente al cannabis.

Foto Diario La Unión - Gustavo Roldán

Morales, en modo campaña, no dudó en manifestar que "venimos a manifestar nuestro apoyo a los candidatos que tenemos y por los números que tenemos, se estaría confirmando los datos de Septiembre". Luego sentenció que esto sucederá a pesar que "se han largado a repartir de todo. No vamos a decir todo lo que reparten para, por las dudas, no darle más ideas". Mirando al 2023, donde Morales ya expresó que tiene serias intenciones de presidir la fórmula presidencial, dijo que estas elecciones van a abrir la posibilidad de generar un cambio "no solamente a nivel nacional sino también en las provincias. Para eso nos tenemos que preparar bien. Mirar las cosas que hicimos bien y mal durante la gestión de Cambiemos".

Justamente con la mirada puesta dentro de dos años, Morales aseguró que "nos vamos a tener juntar para armar una plan federal bien potente. En mi opinión, el gobierno del 2023 debe dejar de mirar el puerto y volver a mirar la cara del interior y con ellos, a todas las economías regionales. Yo estoy convencido que la economía argentina se va a resolver pero va a llevar tiempo. Se va a resolver de la periferia al centro. Será cuando el espíritu emprendedor del interior se saque el pie de encima".

Luego, y en relación con esta mirada que tiene Buenos Aires para con el resto del país, no pudo dejar de hacer mención a los dichos del primer mandatario nacional sobre la provincia de Córdoba y sobre esto chicaneo "los cordobeses deben estar muy molestos y el Presidente dice que tuvo un lapsus potente. Este lapsus es no reconocer a Córdoba y a todo el interior".

Cannabis

En cuanto a la producción pionera de Jujuy sobre el cannabis, Morales dio detalles puntualmente a los productores presentes, sobre la inauguración en la Finca El Pongo, el primer Complejo de Biotecnología, para que la empresa estatal Cannava pueda empezar a producir cannabis medicinal a escala industrial. El cultivo se da en la transición de la selva de las Yungas al bosque chaqueño y es ideal para que la planta hembra de cannabis sativa -acostumbrada se sienta muy a gusto en este ambiente y crezca y florezca fuerte y radiante desde la primavera hasta el otoño. Allí la inversión fue de US$12 millones.

El gobernador Morales comentó que el objetivo a corto plazo es conseguir la autorización para crecer a 600 hectáreas de tierra de cultivo, es decir 1 hectárea tiene un rinde de entre 1.800 y 2.000 kilos de flores, lo que, según su cálculo, podría generar 2.400 puestos de trabajo. La empresa también construye un laboratorio de 600 metros cuadrados donde los científicos elaborarán los aceites a gran escala.