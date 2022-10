Ginocchio celebró la regularización dominial de Barrios Populares del todo el país

La diputada nacional, Silvana Ginocchio (Frente de Todos-Catamarca) resaltó, al participar del debate del proyecto que extiende y amplía las facilidades para asegurar el dominio y el acceso a los servicios en barrios populares de la Argentina, que “La falta de vivienda afecta al derecho de las personas a tener un proyecto de vida”.

La iniciativa también fue acompañada por Anahí Costa y Dante López Rodríguez, diputados del FdT catamarqueño. El proyecto del “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana” (una reforma a la Ley 27452) tuvo un amplio consenso de las fuerzas políticas, y fue aprobado en Diputados por 227 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Pasó al Senado para su sanción definitiva.

“Este proyecto es superador porque tiene herramientas concretas y transformadoras”, dijo Ginocchio, quien destacó “el rol presente y activo de los barrios populares y los movimientos sociales” en la redacción de la ley que “Busca dar solución a tantos argentinos y argentinas que viven en barrios populares con precariedad de tenencia y sin servicios esenciales”.

“Hablar de la vivienda es hablar de un derecho humano que es la base de la estabilidad y seguridad de las personas y de las familias. Es el centro de una vida digna, en una vivienda digna y adecuada. Hablamos de la tenencia y también del acceso a los servicios, que sean de calidad y por sobre todo no tener amenazas de desalojo. Y que tenga las garantías de protección jurídica”.

Ginocchio resaltó que el anexo a la ley incluye en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) a “barrios de mi provincia en departamentos de Belén, Andalgalá, Tinogasta, La Paz, Capayán, Capital, FME, Paclín, Valle Viejo. Tratándose de distintos puntos, seguramente va a atender a los contextos culturales y socioeconómicos a los que estos barrios pertenecen”.

La vivienda digna -señaló- “es hablar también de oportunidades en la vida de las personas, y no solo al lugar en que se habita, sino que se extiende a las condiciones para poder desarrollarse plenamente en un entorno cultural social y económico. La falta de acceso a la tierra produce segregación espacial y social. La falta de vivienda afecta al derecho de las personas a tener un proyecto de vida”.

“En esto tiene un rol central y decisivo el Estado. No hace mucho se paralizaron obras o programas. Celebro que sea una política de Estado, celebro que tengamos en ejecución 134.281 viviendas en el país, y también 2.433 viviendas en Catamarca que se construyen con fondos combinados nacionales y provinciales”.

La diputada afirmó que “Es imprescindible avanzar con esta importante herramienta para seguir dando espacio a la democracia participativa, y alcanzar la integración socio urbana con la regularización dominial, para encaminarnos a una sociedad más igualitaria con mayor justicia social”.