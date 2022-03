Ginocchio presentó un proyecto que busca facilitar la vida cotidiana de los No Videntes

La diputada nacional Silvana Ginocchio (FdT) presentó un proyecto de ley para promover la accesibilidad informativa de las personas no videntes en los diversos ámbitos de su vida cotidiana.

El proyecto pide que sea obligatoria la incorporación del sistema Braille (o algún otro método alternativo de comunicación accesible a los no videntes) en:

-Cartelería de señalización institucional en edificios y servicios públicos.

-Empaques de los productos alimenticios, medicación, indumentaria.

-Cartas y menús de servicios gastronómicos con atención al público, sean bares y restaurantes, casas de comida, cafés, casas de té, confiterías, rotiserías, y demás locales que se dediquen a tal fin.

-Información de servicios turísticos de hospedaje.

-Información de servicios de transporte públicos como privados.

-Información de prestatarias de servicios varios, como salud, gastronomía, hotelería, comunicaciones, seguridad, educación.

-Guías y señalización en museos, centros culturales, parques nacionales y mapas urbanos y suburbanos.

-Información bancaria para clientes no videntes.

-Documentación atinente al ejercicio de los derechos políticos.

-Nuevas tecnologías.

El sistema Braille es una forma de escritura que, mediante signos en bajorrelieve, permite leer a los no videntes.

El proyecto fue acompañado con su firma por otros cinco diputados del Frente de Todos: Anahí Costa, Dante López Rodríguez (Catamarca), Rosana Bertone, Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego) y Natalia Souto (Buenos Aires).

La iniciativa incluye una reforma al Código Electoral Nacional con el artículo 7 bis para facilitar el sufragio a quienes sufren esta discapacidad: “Se deberá garantizar el suministro de información a los electores no videntes y facilitación de la emisión regular del voto, a través de sistema braille o métodos alternativos siempre que no contraríen las disposiciones de esta ley”.

La inclusión de este artículo fue producto de la interacción ciudadana. Antes de su presentación, el proyecto fue subido a la plataforma Portal de Leyes Abiertas, perteneciente a la Cámara de Diputados, para recibir sugerencias. Una de ellas, que no estaba en el original, estuvo referida a la emisión del sufragio por parte de las personas No Videntes, de modo que lo hagan con la mayor autonomía y libertad posibles.

La Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo aprobados por la Asamblea General de la Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, (ley 26.378) comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

La Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Representa un cambio de paradigma en el trato de las personas con discapacidad: pasar de una perspectiva médica o caritativa a un necesario enfoque de derechos humanos, que se dirige a que las personas con discapacidad tengan acceso y puedan participar en las decisiones que influyen en su vida.

En el artículo primero la Convención establece un objetivo concreto: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, haciéndose necesario adoptar las medidas conducentes a asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. en igualdad de condiciones con las demás”, dijo Ginocchio.

El objeto es permitir la accesibilidad de comunicación, brindar información o contenido a la persona no vidente. El sistema braille o sistemas de comunicación alternativos, sean alfabéticos o no alfabéticos facilita el desempeño, participación e interactuación en la sociedad de todas las personas. Hoy la tecnología ha desarrollado y sumado medios técnicos, equipos y programas informáticos adaptados a usuarios no videntes que favorecen la inclusión.

Ginocchio puntualizó que “es necesario y urgente derribar las barreras que persisten y avanzar con políticas públicas concretas y estratégicas en materia de discapacidad que permitan el disfrute de libertades fundamentales, garantizando el respeto, la dignidad e inclusión y participación social y democrática. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse en igual medida”.