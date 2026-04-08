Glaciares: con apoyo de Catamarca, hay dictamen y hoy se trata en Diputados

En una jornada legislativa marcada por un debate encendido y fuertes cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados dio un paso decisivo en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo logró este miércoles el dictamen favorable en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, y ahora buscará convertir la modificación en ley durante la sesión prevista para las 15 horas.

La iniciativa propone redefinir el alcance de las áreas protegidas para habilitar la actividad minera en zonas periglaciares bajo determinados criterios técnicos, un punto que reabrió con fuerza la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico, seguridad jurídica e impacto ambiental.

El respaldo parlamentario reunido por el bloque gobernante, acompañado por aliados circunstanciales y sectores de la oposición, permite anticipar un escenario favorable para la sanción.

Un plenario caliente

La discusión parlamentaria se desarrolló en un clima de máxima tensión. Durante la reunión de comisiones participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la actividad minera, con la presencia central del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien defendió la reforma ante las críticas de la oposición.

Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron con dureza el alcance de los cambios y denunciaron presuntos conflictos de intereses de legisladores ligados a provincias con fuerte desarrollo minero.

Uno de los focos de mayor controversia estuvo puesto en el propio Lucero, interpelado por su trayectoria previa como abogado de numerosas empresas del sector. Frente a ese cuestionamiento, el funcionario defendió su designación con una frase que condensó el tono del debate: "¿Si usted tiene que operarse del estómago recurriría a un astronauta? Para buscar un secretario de Minería es razonable alguien que conozca la industria".

La intervención del secretario buscó reforzar la posición oficial respecto de una reforma que, según el Gobierno, apunta a precisar criterios técnicos y reducir zonas alcanzadas por prohibiciones automáticas.

Qué cambia en la Ley 26.639

La discusión gira sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010, cuya reforma ya había sido aprobada de manera exprés en el Senado.

El nuevo texto propone:

Redefinir el concepto de áreas protegidas

Permitir exploración y explotación económica en zonas periglaciares

Aplicar criterios técnicos sobre función hídrica comprobable

Otorgar a las provincias la facultad de decidir qué áreas preservar

Reducir la intervención de la administración central

Mantener la protección sobre glaciares visibles y formaciones que abastecen cuencas hidrográficas

El objetivo del oficialismo es eliminar la prohibición automática sobre todo el territorio periglaciar, concentrando la tutela sobre las formaciones que efectivamente cumplen una función hídrica estratégica.

El argumento oficial y la resistencia opositora

Desde el oficialismo sostienen que la modificación brindará mayor seguridad jurídica para las inversiones mineras, sin comprometer los recursos hídricos esenciales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

La postura opositora, en cambio, rechaza de plano esa interpretación. Legisladores y organizaciones ambientalistas consideran que la reforma flexibiliza controles sobre reservas estratégicas de agua dulce, habilitando riesgos sobre el abastecimiento hídrico y la sustentabilidad de las regiones cordilleranas.

También fue cuestionado el cronograma de trabajo en Diputados, que incluyó una audiencia pública con participación restringida. Miles de interesados no pudieron intervenir de forma presencial y debieron remitir sus posiciones por escrito o mediante videos, un aspecto que profundizó las críticas de sectores opositores y referentes ambientalistas.

Apoyos políticos y proyección de votos

Según estimaciones de la oposición, el oficialismo contaría con una base amplia de apoyo parlamentario integrada por:

La Libertad Avanza

PRO

UCR

Innovación Federal

Elijo Catamarca

Producción y Trabajo

Algunos votos de Unión por la Patria

Legisladores de Provincias Unidas

La proyección ubica el respaldo en torno a "los 140 votos", cifra que permitiría aprobar la reforma.

Las provincias mineras y la defensa del desarrollo local

La exposición de Lucero estuvo acompañada por funcionarios de provincias con fuerte presencia minera, entre ellos:

Teresita Regalado , ministra de Minería de Catamarca

, ministra de Minería de Catamarca Gustavo Carrizo , secretario de Minería de Salta

, secretario de Minería de Salta Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza

Todos defendieron la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental, y remarcaron la relevancia de la minería para la generación de empleo y el crecimiento local.

Entre los legisladores que protagonizaron el debate se destacaron Maximiliano Ferraro, Romina Del Plá, Sabrina Selva, Diógenes González y Germán Martínez, en una jornada donde las diferencias políticas y ambientales quedaron expuestas en toda su intensidad, anticipando una sesión decisiva para el futuro de la normativa.