Gobernadores del Norte Grande: con la economía en la agenda, se reúnen en Formosa

La Casa Rosada tendrá hoy un momento de paz en lo que tiene que ver con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía y recibirá el apoyo, por lo menos desde lo que será el discurso público, de los gobernadores del norte del país.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, llegaron anoche a Formosa para participar de la 11° Asamblea de Gobernadores que integran el Consejo Regional del Norte Grande Argentino, un encuentro donde escucharán de parte de los jefes de los estados provinciales el apoyo a la designación de la ministra sucesora de Martíon Guzmán. Pero también recibirán reclamos.

El faltante de gasoil es uno de los ejes centrales de los gobernadores y será planteado. Aunque no le recriminan a la flamante ministra responsabilidades en esto, sí buscarán que Manzur y De Pedro tengan respuestas respecto a las decisiones que se tomarán a partir de ahora. Algo similar es respecto a las tarifas y los subsidios energéticos y al transporte. “Hasta ahora no era un tema de Batakis, ahora lo es y no sabemos qué piensa al respecto”, adelantaron desde las gobernaciones.

Pero el apoyo está. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Uno de los primeros en opinar en público sobre la designación de Batakis fue el gobernador de Catamarca, Raul Jalil, quien destacó el conocimiento que tiene la ministra de las economías regionales. “Estamos aquí para seguir trabajando en conjunto, como lo hicimos desde el principio de nuestra gestión. Sabemos de tu capacidad y tu visión para un país federal y equitativo”, escribió en redes sociales.

Manzur fue el encargado de hablar con los gobernadores del PJ durante el fin de semana. Fue el que comunicó las novedades y llevó al despacho presidencial los pedidos que recibía de parte de las provincias, por lo que ya sabe de primera mano las opiniones con las que se encontrará.

Agenda

En la última reunión en la ciudad de San Miguel de Tucumán, avanzaron sobre definiciones para garantizar el abastecimiento de gasoil y combustible en la región. En ese sentido, continuarán con algunas temáticas ya planteadas y debatirán sobre propuestas nuevas de políticas regionales, vinculadas a la infraestructura y al deporte.

Además, la agenda cuenta con los avances del Plan de Estrategia Logística del Norte Grande, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Región, La Ley de Garantía de Inversiones y una posible misión a Estados Unidos para continuar en la búsqueda de inversiones y generación de empleo genuino para el Norte argentino.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y presidente pro témpore del Consejo Consultivo del Norte Grande destacó que este es un espacio de diálogo permanente que nos permite visibilizar problemáticas de toda la región. “En ese sentido, en esta asamblea seguiremos abordando el cupo del combustible y del gas, el gasoducto Regional NEA, avance de los 1000 megas y medicamentos genéricos.”

Asimismo, Zamora afirmó que uno de los ejes principales de esta reunión será el Proyecto de ley Régimen Promocional de Fomento al Deporte y avances del Plan de Estrategia Logística del Norte Grande. “Pretendemos que estos ejes sean una política de estado regional, que nos permitan crecer de forma conjunta, generando espacios de desarrollo, de crecimiento, con oportunidades laborales y de fomento para nuestra juventud.”

Para finalizar, el gobernador destacó aguardar estas reuniones con expectativa por los temas que aquí se tratan y la buena recepción que tienen en el gobierno nacional.