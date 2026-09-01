Gobierno y Círculo Médico trabajan para mejorar las prestaciones del sistema de salud

El gobernador Raúl recibió a las principales autoridades del Círculo Médico Catamarca, quienes plantearon la necesidad de avanzar en mejoras para las prestaciones médicas del sistema de salud público y privado.

Del encuentro participaron la ministra de Salud, Johana Carrizo, y el director de la OSEP, Leopoldo Marchetti. Durante la reunión se definió la realización de un profundo análisis integral del funcionamiento del sistema de salud, con el objetivo de abordar las distintas problemáticas vinculadas con las prácticas y prestaciones médicas.

La convocatoria reunió además a funcionarios de otras áreas del Gobierno provincial, en una instancia de diálogo orientada a coordinar acciones y establecer mecanismos de seguimiento.

Controles sobre certificados y licencias

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de reforzar los controles sobre certificados médicos y licencias. La cuestión adquiere especial relevancia en el sistema educativo, donde la inasistencia alcanza el 18%. Según se planteó durante el encuentro, esta situación representa una erogación extra mensual para el Estado provincial por la cobertura de suplencias.

El tema será incorporado al análisis conjunto que realizarán las partes, junto con el funcionamiento general de las prestaciones médicas.

Reuniones quincenales y equipos de trabajo

Como resultado del encuentro, el Gobierno y el Círculo Médico Catamarca acordaron reunirse cada 15 días para dar continuidad a la agenda de trabajo. También se definirá la conformación de equipos de trabajo destinados a supervisar las prácticas y prestaciones médicas. La intención es establecer un seguimiento periódico sobre los temas planteados y avanzar en las acciones que surjan del análisis integral del sistema.

La dinámica acordada combinará reuniones quincenales con la participación de equipos específicos encargados de la supervisión.

Funcionarios presentes

Además del gobernador Raúl, la ministra de Salud, Johana Carrizo, y el director de la OSEP, Leopoldo Marchetti, participaron del encuentro:

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella .

. El ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti .

. La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria.

La participación de representantes de distintas áreas permitió abordar los temas vinculados con la salud, la educación y la administración de los recursos estatales.

Una agenda para mejorar las prestaciones

La reunión dejó establecido un marco de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Círculo Médico Catamarca.

Las partes avanzarán en un análisis integral del sistema de salud público y privado, con especial atención en las prácticas y prestaciones médicas. Al mismo tiempo, buscarán reforzar los controles sobre certificados y licencias, una cuestión que también impacta en el sistema educativo debido al nivel de inasistencia y al costo adicional de las suplencias.

Con reuniones cada 15 días y la conformación de equipos de trabajo, las autoridades acordaron dar continuidad a una agenda orientada a supervisar el funcionamiento de las prestaciones y avanzar en acciones conjuntas para fortalecer el sistema.