Milei reúne al Gabinete y Karina Milei encabeza la Mesa Política: las PASO en agenda

El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en una jornada que también incluirá el habitual encuentro semanal de la Mesa Política, conducido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En ambos espacios se debatirían cuestiones vinculadas con la gestión y la agenda legislativa que impulsa el oficialismo. Entre los temas centrales aparece la discusión sobre la reforma electoral y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La jornada reunirá a las principales figuras del Gobierno en torno a una agenda que combina asuntos de gestión, iniciativas parlamentarias y definiciones políticas vinculadas con el futuro armado electoral del oficialismo. La discusión sobre las PASO se presenta como uno de los ejes que concentrará la atención, mientras el Gobierno también busca avanzar en los proyectos que impulsa en el Congreso de la Nación.

El Gabinete y la agenda de la cumbre "Vientos de Cambio"

Durante el encuentro de Gabinete, los integrantes del Gobierno coordinarán las distintas posturas frente a las exposiciones y foros que se desarrollarán en el marco de la cumbre "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas". El evento es organizado por Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason, y contará con un discurso de cierre del presidente Javier Milei.

La coordinación de las posiciones del Gabinete frente a las distintas actividades de la cumbre formará parte de los temas que se analizarán durante la reunión en Casa Rosada.

De esta manera, el encuentro del presidente con sus ministros combinará la discusión sobre cuestiones de gestión y de agenda legislativa con la organización y participación oficial en los distintos espacios previstos en la cumbre.

Karina Milei y una nueva reunión de la Mesa Política

Tres horas después de la reunión de Gabinete se desarrollará la habitual Mesa Política semanal. El encuentro está previsto para las 13 horas y será encabezado por Karina Milei junto al resto de la plana mayor del oficialismo que participa de estas reuniones. La agenda del encuentro incluirá distintos temas de carácter político y organizativo, con la mirada puesta tanto en los próximos desafíos de gestión como en el armado partidario con vistas a las elecciones de 2027.

Uno de los puntos que abordarán será la logística que se implementará ante la anunciada visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Al mismo tiempo, los integrantes de la Mesa Política volverán a analizar el escenario partidario y electoral, en un momento en el que el oficialismo busca consolidar sus estrategias para el futuro.

Las conversaciones con el PRO rumbo a 2027

Uno de los capítulos de la discusión política estará relacionado con la relación entre los sectores libertarios y los funcionarios provenientes del macrismo. Según la agenda prevista, volverán a dialogar sobre las condiciones del acuerdo y las estrategias de negociación electoral con el PRO, en el marco del armado político con la vista puesta en los comicios de 2027.

La relación con el espacio político será uno de los aspectos que analizará la conducción oficialista durante la reunión semanal, junto con las definiciones sobre el armado partidario.

El encuentro permitirá volver a poner sobre la mesa las distintas condiciones y estrategias que forman parte de las conversaciones electorales entre los sectores involucrados.

La agenda legislativa después de la reforma del Banco Central

La Mesa Política también repasará los consensos necesarios para avanzar con el resto de la agenda legislativa y con los proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso de la Nación. La discusión se desarrollará en un contexto considerado clave luego de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados.

Ese antecedente formará parte del escenario político y parlamentario en el que el oficialismo buscará avanzar con nuevas iniciativas y definir las estrategias necesarias para conseguir los acuerdos requeridos.

En este marco, la eliminación de las PASO aparece entre los temas centrales de la agenda política, junto con el resto de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el ámbito legislativo.

La conferencia de Adrián Ravier

La jornada oficial continuará durante la tarde. A las 15 horas, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno.

Durante esa presentación se detallarán los anuncios oficiales de la jornada, luego de las reuniones mantenidas por el presidente con el Gabinete y por Karina Milei con la Mesa Política.

De esta manera, el martes estará marcado por una intensa agenda en Casa Rosada, con dos encuentros centrales para la conducción del Gobierno y una posterior conferencia de prensa destinada a comunicar las definiciones oficiales.

Reforma electoral, gestión y proyección política

La eliminación de las PASO será uno de los asuntos que atravesará las reuniones de este martes, en una agenda que también incluirá cuestiones de gestión y el seguimiento de las iniciativas legislativas del oficialismo.

La participación de Javier Milei al frente del Gabinete y de Karina Milei en la conducción de la Mesa Política marcará una jornada de coordinación entre las distintas áreas y sectores de la administración nacional.

La organización de la cumbre "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", la visita del Papa León XIV prevista para noviembre, las conversaciones con el PRO, el armado rumbo a las elecciones de 2027 y la búsqueda de consensos en el Congreso conforman los principales puntos de una agenda que combinará el presente de la gestión con las próximas definiciones políticas y legislativas del oficialismo.

La conferencia prevista para las 15, a cargo de Adrián Ravier, será el espacio en el que se conocerán los anuncios oficiales surgidos de una jornada en la que la Casa Rosada volverá a concentrar las principales reuniones de la conducción del Gobierno.