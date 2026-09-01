Indignante: los senadores cobrarán $13 millones de dieta a fin de año

Los senadores nacionales pasarán a percibir más de 13 millones de pesos brutos cuando cobren sus dietas correspondientes a diciembre, que se efectivizarán en los primeros días de enero del año próximo. El incremento es consecuencia de la nueva paritaria acordada entre los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras legislativas.

El entendimiento fue sellado por APL, UPCN y ATE y contempla una serie de aumentos mensuales hasta fin de año. El acuerdo tendrá un impacto directo sobre los ingresos de los integrantes de la Cámara alta debido al mecanismo de actualización que los propios senadores aprobaron en 2024.

La última cuota del acuerdo salarial será la que termine de llevar el monto bruto de las dietas a $13.115.760, una cifra que representará un aumento cercano al millón de pesos respecto de los ingresos que perciben actualmente.

La situación volverá a colocar en discusión los ingresos de los legisladores nacionales, especialmente porque cada actualización salarial de los trabajadores del Congreso repercute automáticamente sobre las dietas de los senadores.

El esquema de aumentos hasta diciembre

La nueva paritaria legislativa estableció incrementos mensuales que se aplicarán de manera escalonada desde septiembre hasta diciembre. El acuerdo contempla el siguiente esquema:

Septiembre: 1,9%.

1,9%. Octubre: 1,8%.

1,8%. Noviembre: 1,6%.

1,6%. Diciembre: 1,5%.

Al finalizar los cuatro tramos, el incremento acumulado será de 6,98%, es decir, casi un 7%. El entendimiento alcanzado entre UPCN, ATE, APL y las autoridades legislativas es similar al acuerdo firmado para los trabajadores del Estado nacional.

La aplicación de estos porcentajes tendrá una consecuencia directa en el valor del módulo, la unidad utilizada para calcular los salarios de las diferentes categorías que integran la escala salarial de los trabajadores del Congreso.

El "enganche" aprobado por los propios senadores

El aumento de las dietas no responde a una nueva decisión específica de los senadores, sino al sistema que ellos mismos aprobaron en abril de 2024. Mediante una resolución votada en ese momento, los integrantes de la Cámara alta establecieron un "enganche" entre sus ingresos y los salarios de los empleados del Congreso.

A partir de esa decisión, dejaron de percibir una cifra monetaria fija y pasaron a tener sus ingresos calculados sobre la base de 4000 módulos. De esta manera, cada vez que se modifica el valor del módulo como consecuencia de una paritaria legislativa, también se actualiza automáticamente el monto bruto que reciben los senadores por ejercer la representación de las provincias.

Con la aplicación de los cuatro aumentos acordados hasta diciembre, el valor de cada módulo llegará a $3278,94. Al multiplicar esa cifra por los 4000 módulos establecidos para las dietas de los legisladores, el resultado será un ingreso bruto de $13.115.760.

Actualmente, los senadores perciben ingresos por $12.260.000 brutos, por lo que el incremento que recibirán será de casi un millón de pesos.

Cómo se compone la dieta de un senador

La estructura de ingresos está establecida en la resolución aprobada durante la sesión del 18 de abril de 2024, identificada como resolución 8/24. De acuerdo con esa norma, los 4000 módulos que componen los ingresos de los senadores se distribuyen de la siguiente manera:

2500 módulos en concepto de dieta.

1000 módulos por gastos de representación.

500 módulos por desarraigo.

La resolución también incorporó un elemento inédito: un aguinaldo, que comenzó a ser conocido como la "dieta 13". La medida generó controversia debido a que los ingresos que perciben los senadores no son considerados un sueldo, sino una dieta por el ejercicio de su representación.

El antecedente de la paritaria anterior

El nuevo acuerdo se suma a la paritaria legislativa anterior, que había establecido un incremento acumulado del 6,64%. En aquella oportunidad, el aumento se distribuyó en tres tramos:

Junio: 2,4%.

2,4%. Julio: 2,2%.

2,2%. Agosto: 1,9%.

Tras la aplicación de ese acuerdo, algunos sectores políticos anunciaron que no conservarían en forma plena el incremento recibido como consecuencia de la actualización salarial.

Esta situación suele repetirse cada vez que aumentan los ingresos de los trabajadores legislativos: distintos bloques, con el oficialismo a la cabeza, buscan tomar distancia de las subas y anuncian que destinarán el incremento a organismos o instituciones de sus respectivos distritos.

La Libertad Avanza anunció que donará el incremento

Después de la anterior paritaria, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) informó que sus integrantes donarían el aumento de sus dietas. Sin embargo, el espacio no precisó en ese momento a quiénes serían destinados los fondos ni cuál sería el monto exacto que cedería cada legislador.

El bloque que conduce Patricia Bullrich, representante por la Capital, señaló que sus integrantes adoptarían nuevamente esa postura. "Los legisladores libertarios de la Cámara Alta, como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado", informó la bancada.

Desde el radicalismo también suelen tomar distancia de los aumentos de las dietas, aunque sin realizar pronunciamientos públicos sobre esa decisión. La posición contrasta con la del kirchnerismo, que desde el año pasado tomó la decisión de aceptar los incrementos en su totalidad.

Las excepciones dentro de la Cámara alta

Dentro del Senado existen algunas situaciones particulares en relación con el cobro de las dietas y los adicionales. La senadora Alicia Kirchner, del bloque Justicialista por Santa Cruz, es la única integrante de la Cámara alta que no cobra dieta.

La dirigente decidió no percibir ingreso alguno desde su llegada al Senado y optó por cobrar su pensión como exgobernadora de Santa Cruz. También existen excepciones respecto del adicional por desarraigo.

No perciben ese concepto los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos: