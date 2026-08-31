Caputo llegó a EE. UU. para blindar el plan económico: reunión con el FMI y foco en el G20

En el marco de su llegada a los Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, mantuvo una reunión bilateral con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Este cónclave de alto nivel giró en torno a la agenda económica de la Argentina, permitiendo un intercambio directo sobre los avances logrados por la administración nacional para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento. El propio titular del Palacio de Hacienda se expresó sobre la cumbre a través de su cuenta de la red social X, donde calificó el intercambio como un gran encuentro y destacó la oportunidad de conversar sobre los pilares que guían la gestión actual.

La comitiva que acompaña al ministro en suelo estadounidense está integrada por figuras clave del equipo económico, específicamente el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, quienes respaldan las gestiones oficiales destinadas a proyectar confianza ante los organismos internacionales de crédito.

La agenda multilateral en la cumbre de ministros de Finanzas

La escala del ministro en territorio norteamericano tiene como epicentro su participación en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Ante los representantes de las principales economías del mundo, Caputo expondrá los lineamientos del programa económico del Gobierno liderado por el presidente Javier Milei. Su rol central consistirá en defender los resultados de la política económica oficial y comunicar detalladamente la estrategia orientada a consolidar la estabilidad macroeconómica de la Argentina, haciendo especial hincapié en una exposición focalizada en el crecimiento económico.

La participación argentina en este foro multilateral no se limita a la defensa del programa doméstico, sino que abarca una serie de mesas de trabajo temáticas de relevancia internacional. Durante las jornadas del G20, la delegación participará en debates específicos que abordan los siguientes ejes fundamentales:

El progreso de la economía a nivel mundial y las perspectivas globales.

La situación de la deuda soberana en los mercados internacionales.

El análisis y tratamiento de los desequilibrios globales.

Las iniciativas vinculadas a la educación financiera.

Las estrategias conjuntas para la prevención del fraude.

La búsqueda de respaldo geopolítico y financiero

Uno de los objetivos centrales del viaje oficial es concretar un encuentro con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Esta posible reunión adquiere una dimensión estratégica luego de un año marcado por el respaldo de la gobernación del presidente Donald Trump al programa económico impulsado por la administración de Javier Milei. Asimismo, el vínculo bilateral contempla el peso de la asistencia financiera de los Estados Unidos, un soporte clave que le permitió al gobierno argentino defender su posición en momentos de marcada tensión sobre los mercados.

Proyección internacional y reformas estructurales

La presencia de Luis "Toto" Caputo en el G20 se encuadra firmemente en la táctica oficial de profundizar el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento. Para la administración nacional, este viaje representa una oportunidad especial para presentar ante las principales potencias el rumbo económico del país y asegurar la continuidad del diálogo político y financiero con Scott Bessent. De este modo, el Gobierno busca capitalizar la cumbre para seguir con el respaldo internacional, un aval indispensable para continuar avanzando con las reformas en el orden económico que se vienen implementando desde el inicio de la presidencia de Milei.