Gremios y organizaciones marchan hoy en Catamarca contra la reforma laboral

El jueves 19, a las 9 de la mañana, en la plaza 25 de Mayo, se desarrollará una concentración unitaria convocada por diversas organizaciones que decidieron confluir en un mismo espacio de acción. La cita no es casual ni aislada: surge como respuesta directa a una reforma laboral que, según sostienen los convocantes, busca quitar derechos esenciales a todos los trabajadores.

La convocatoria no se presenta fragmentada ni sectorizada. Por el contrario, se trata de un llamado explícito a la unidad. Las organizaciones que impulsan la concentración coinciden en que la reforma no distingue entre sectores y que su alcance es transversal. Bajo esa premisa, el eje central de la jornada será el repudio a un proyecto que, aseguran, "liquida derechos" y agrava problemáticas ya existentes en el mundo del trabajo.

Una reforma que impacta sobre trabajadores privados y estatales

En el diagnóstico compartido por los convocantes, la reforma laboral liquida derechos de los trabajadores privados, pero su impacto no se limita a ese sector. También, advierten, ataca a los trabajadores estatales, en un movimiento que consideran orientado a destruir los convenios colectivos.

El señalamiento es concreto: la modificación propuesta no solo altera condiciones laborales vigentes, sino que profundiza la precariedad que ya padecen miles de trabajadores. La palabra "precariedad" no aparece como una advertencia futura sino como una realidad presente que, de avanzar la reforma, se consolidaría y ampliaría.

En ese sentido, la crítica se estructura en torno a varios puntos centrales:

Destrucción de convenios colectivos.

Profundización de la precariedad laboral existente.

Afectación directa tanto a trabajadores privados como estatales.

Para las organizaciones convocantes, el alcance generalizado del proyecto confirma que no se trata de una reforma sectorial, sino de una transformación estructural del régimen laboral.

Desempleo, informalidad y contratación en blanco en riesgo

Otro de los ejes centrales del rechazo es el impacto económico y social que, según sostienen, generará la reforma. Afirman que no hará más que aumentar el desempleo, saturar el mercado informal y poner en riesgo el sustento de los desocupados.

La advertencia incluye una dimensión concreta: la reforma, lejos de fomentar la regularización, vuelve casi imposible la contratación en blanco. Este punto es considerado especialmente sensible, ya que la formalización laboral constituye uno de los pilares de protección de derechos, acceso a seguridad social y estabilidad económica.

En síntesis, el análisis de las organizaciones sostiene que el escenario proyectado incluye:

Aumento del desempleo.

Saturación del mercado informal.

Riesgo sobre el sustento de los desocupados.

Dificultades casi insalvables para la contratación en blanco.

Desde esta perspectiva, la reforma no solo no resolvería los problemas estructurales del empleo, sino que los agravaría.

El impacto sobre jubilados y juventud trabajadora

La reforma también es cuestionada por su efecto sobre el sistema previsional. Según denuncian los convocantes, ataca los aportes patronales que financian las cajas jubilatorias, lo que agravaría la situación de los jubilados.

Este señalamiento vincula directamente el presente del mercado laboral con el futuro previsional. Si se reducen o modifican los aportes patronales, el financiamiento de las cajas jubilatorias se vería afectado, profundizando las dificultades que ya enfrentan los jubilados.

A su vez, la reforma es señalada como un factor que precariza aún más el trabajo de la juventud. En un contexto donde los jóvenes ya experimentan condiciones laborales inestables, la modificación propuesta implicaría una mayor fragilidad en sus derechos y oportunidades.

La crítica, entonces, abarca múltiples generaciones:

Trabajadores en actividad.

Jubilados.

Juventud trabajadora.

Personas desocupadas.

"Nadie se salva de esta reforma", sostienen con contundencia las organizaciones, subrayando el carácter integral del impacto.

Las organizaciones convocantes

La concentración del jueves 19 en la Plaza 25 de Mayo es impulsada por un conjunto amplio de espacios que decidieron confluir en una acción común. Entre ellos se encuentran:

Jubilados Autoconvocados

Partido Obrero

Movimiento Socialista de los Trabajadore

Corriente Clasista Combativa

CTAa

Frente Barrial CTA Trabajadores Catamarca

Org. Popular por el Derecho a la ciudad

SUTEPA PAMI

La diversidad de las organizaciones refleja la amplitud del rechazo y el carácter transversal de la convocatoria. Jubilados, trabajadores organizados, espacios políticos y organizaciones sociales confluyen bajo una consigna compartida: la necesidad de unir fuerzas para derrotar la reforma.