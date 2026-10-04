Guillermo Andrada desarrolló una intensa agenda en Armenia

El senador nacional Guillermo Andrada, integrante del bloque Convicción Federal, formó parte de la delegación política, parlamentaria y empresarial argentina que visitó Armenia el pasado 2 de octubre, en el marco de una gira organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

La actividad se desarrolló con el propósito de fortalecer los vínculos políticos, parlamentarios, empresariales y bilaterales entre Argentina y Armenia, mediante una agenda que incluyó reuniones institucionales y encuentros destinados a profundizar el conocimiento mutuo entre ambos países.

Andrada participó de la misión en su condición de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y del Grupo Parlamentario de Amistad con Armenia de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. La delegación mantuvo actividades en Ereván y Echmiadzín, donde los representantes argentinos se reunieron con integrantes de la Asamblea Nacional de Armenia y con el Catholicos de Todos los Armenios, Karekin II.

La comitiva estuvo integrada además por los diputados nacionales Cristian Ritondo, Oscar Zago, Sabrina Ajmechet, Giselle Castelnuovo y María Jimena López; el senador Eduardo Vischi; el presidente de la FURP y secretario de Justicia de CABA, Francisco Quintana; y Matías Patanian y Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina. En algunas de las actividades también acompañó a la delegación el Embajador Rafael González Alemán.

Reunión con autoridades de la Asamblea Nacional

Uno de los principales puntos de la agenda se desarrolló en la Asamblea Nacional de Armenia, donde la delegación argentina mantuvo un encuentro con autoridades de las comisiones parlamentarias vinculadas con las relaciones exteriores. Participaron de la reunión el presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Sargis Khandanyan; la vicepresidenta de esa comisión, Maria Karapetyan; y la diputada Tatevik Gasparyan.

Durante el encuentro, Khandanyan destacó los vínculos interparlamentarios existentes entre Argentina y Armenia y planteó la necesidad de profundizar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países. El intercambio permitió abordar diferentes posibilidades destinadas a ampliar la cooperación bilateral y fortalecer los canales institucionales de diálogo.

Entre los temas analizados estuvieron:

La posibilidad de ampliar la cooperación bilateral .

. La profundización de la interacción en organismos y espacios multilaterales .

. La continuidad de las visitas entre representantes de ambos países .

. El sostenimiento del diálogo entre los parlamentos argentino y armenio.

La continuidad de estos intercambios fue presentada como una herramienta para consolidar los vínculos institucionales y profundizar la relación entre ambos países.

Historia, cultura y vínculos sociales

Durante la reunión, Maria Karapetyan y Tatevik Gasparyan también hicieron referencia a los vínculos históricos, culturales y sociales que unen a Argentina y Armenia.

Las legisladoras señalaron la importancia de las relaciones con el país sudamericano, poniendo en consideración una relación que comprende distintas dimensiones y que constituye uno de los aspectos abordados durante la visita de la delegación argentina. En este contexto, la presencia de Guillermo Andrada, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y del Grupo Parlamentario de Amistad con Armenia, se inscribió dentro de una agenda destinada a fortalecer los canales de comunicación parlamentaria.

El intercambio entre representantes legislativos permitió, además, analizar la continuidad de los contactos y las posibilidades de generar nuevos espacios de cooperación.

Homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio

La agenda de la delegación argentina incluyó también una visita al Complejo Memorial del Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd. En ese lugar, los representantes argentinos rindieron homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, incorporando a la misión institucional una instancia vinculada con la memoria histórica de Armenia.

La visita al memorial formó parte de las actividades desarrolladas durante la estadía de la delegación y se sumó a los encuentros políticos y parlamentarios que tuvieron como objetivo fortalecer los vínculos entre ambos países.

De esta manera, la agenda combinó reuniones institucionales, intercambios parlamentarios y empresariales y actividades vinculadas con la historia y la cultura armenias.

Encuentro con el Catholicos Karekin II

Otro de los momentos centrales de la visita tuvo lugar en la Santa Sede de Echmiadzín, donde la comitiva argentina fue recibida por el Catholicos de Todos los Armenios Karekin II.

Durante el encuentro, Karekin II subrayó la relación existente entre los pueblos armenio y argentino y destacó la importancia de este tipo de intercambios para profundizar el conocimiento y los vínculos entre ambas naciones.

El Catholicos también puso en valor el papel desarrollado por la comunidad armenia de Argentina en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La recepción permitió incorporar a la agenda un espacio de diálogo vinculado con los lazos existentes entre ambas sociedades y con la contribución de la comunidad armenia radicada en Argentina al acercamiento entre los dos países.