Guillermo Moreno se desafilió del PJ y quiere crear un partido junto a Pichetto

El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, en un acto frente a la sucursal de San Telmo del Correo Argentino celebró su desafiliación al Partido Justicialista. Moreno consideró que el partido fue "usurpado" por el presidente Alberto Fernández. “un socialdemócrata que no expresa la doctrina”, y adelantó que trabaja en el armado de un tercer espacio para sumar a otros dirigentes del peronismo.

Con su propio partido político fundado meses atrás, "Principios y Valores", se presentará en las elecciones legislativas como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Moreno indicó que busca conformar un tercer espacio peronista, para el cual busca sumar a Eduardo Duhalde, Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Miguel Angel Pichetto, entre otros.

El economista aseguró en diálogo con NA que su salida del partido se debe a que el PJ “presidido por un socialdemócrata no expresa la profundidad de nuestra doctrina”.

“Fracasaron los liberales, los marxistas, los neoliberales, los socialdemócratas. Los únicos que en este siglo no fracasamos somos los peronistas. Tenemos la desgracia de que el partido como una herramienta electoral esté conducido por un confeso socialdemócrata. El peronismo es peronismo, no es socialdemocracia”, dijo respecto del hecho que el jefe de Estado esté ahora al frente del partido.

Dijo que conoce al Presidente hace 30 años y agregó: “Cuando era presidente del PJ porteño casi perdemos la sede y no se cantaba la marcha”, cuestionó.

Para Moreno, el gobierno “fracasa como fracasaron los dos gobiernos socialdemócratas desde la dictadura para acá, que son los de Alfonsín y de De la Rúa”, y resaltó las “políticas peronistas en términos prácticos” durante el inicio del kirchnerismo. “Es lo que hicimos en la década ganada con (Eduardo) Duhalde, con Néstor (Kirchner) y en el primer mandato de Cristina (Fernández de Kirchner). Teníamos superávit gemelos, la economía crecía, bajaba la pobreza, los movimientos sociales eran cada días más chicos y no más grandes”, planteó.

El ex funcionario del kirchnerismo también se refirió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y a diputado Máximo Kirchner. “Massa se define como peronista. Hasta que no esté en gestión de gobierno, no sé. Como diputado, no tengo nada para objetar”, sostuvo

En tanto, sobre La Cámpora, consideró que “es una agrupación de origen peronista con algunas desviaciones metodológicas” pero que “para llegar a la edad madura les falta”. “La manera de manejarse Máximo en el PJ bonaerense tampoco es la más adecuada”, evaluó.

“A la edad que tiene debe someterse a las urnas. En general las listas de consenso de esa característica son de gente probada. Máximo recién está haciendo sus primeras armas. El consenso está logrado a base de latigazos y no a la manera peronista. Eso es imposición de aparato y no sirve. A la larga el peronismo entra en rebelión que es lo que está pasando”, analizó Moreno.

Consultado sobre el espacio que está armando para 2021, expresó: “Estoy hablando con Duhalde y Chiche (Hilda Duhalde), con (Florencio) Randazzo, con Luis Barrionuevo y Graciela Camaño”. Y sumó: “A mí me gustaría Pichetto como candidato a diputado nacional en la Capital Federal de este tercer espacio peronista. Ese sería mi anhelo”.

“Nosotros tenemos los brazos abiertos. Si decide ser el candidato en la Capital, vamos a estar todos juntos. Estamos conversando, las cosas no están cerradas ni para un lado ni para el otro”, aseguró.