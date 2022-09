Gustavo Saadi: "Cuando se defiende la vida de una persona, no hay grieta que alcance"

Miembros del Partido Justicialista de Catamarca realizaron la tarde de este viernes una marcha en apoyo a la democracia y a Cristina Kirchner tras el intento de asesinato que sufrió ayer en la noche, cuando ingresaba a su domicilio en Recoleta.

Con grandes carteles y banderas se presentaron en la plaza central y se manifestaron al son de tambores y trompetas. Foto: Gustavo Roldán / Diario La Unión

En el evento estuvieron presentes diferentes referentes políticos del PJ, como senadores, diputados y concejales, quienes fueron brindando sus palabras al respecto en apoyo a la Vicepresidenta y repudiaron el intento de asesinato que sucedió anoche en Recoleta.

En un escenario montado frente a la Catedral, referentes como el presidente provisorio del Senado Oscar Vera, el intendente de la Capital Gustavo Saadi y la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero, entre otros. Foto: Gustavo Roldán / Diario La Unión

Al respecto, el intendente de la Capital en su turno, cuestionó a la oposición y y apuntó contra “Escuche a la presidenta del principal partido de la oposición, tratar de minimizar este hecho y tratar de decir que es un hecho aislado. La verdad que siguen sin entender absolutamente nada. No se puede seguir trabajando u opinando de esa manera. No puede ser que no puedan distinguir entre la institución, entre la democracia, entre la vida de una persona, de la vicepresidenta actual de la nación y una cuestión electoral.

Y sostuvo contundente: "Por eso hoy debemos convocar a todos y a cada uno de los catamarqueños sin distinción de ideologías políticas porque cuando tenemos que defender la democracia, la institución, la república, cuando tengamos que defender la vida de una persona, no hay grieta que alcance. Por eso estamos aquí"