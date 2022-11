Guzmán aseguró que CFK estuvo ausente durante la negociación con el FMI y tildó a Máximo Kirchner de "caprichoso

El ex ministro de Economía Martín Guzmán abandonó su habitual moderación y disparó críticas hacia Cristina y Máximo Kirchner en el marco de la negociación que llevó adelante con el FMI y la etapa previa a su renuncia al cargo.

Sobre el rol de la vicepresidenta en la negociación con el organismo multilateral, afirmó que “la líder se corrió” y “no apoyó”.

“Cristina fue de gran ayuda en la negociación con los acreedores privados, tuvo un rol decisivo para ordenar lo político y llegar a un acuerdo razonable. En la negociación con el FMi fue diferente”, apuntó. “El punto de quiebre llegó antes de cerrar con FMI. Cuatro días antes de firmar el acuerdo se cortaron todas las líneas de comunicación con la vicepresidenta. Dejaron de atenderme y no pude comunicarme ni siquiera con su entorno”.

“Mi viejo votó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner para que gobiernen. En ese momento, Alberto gobernó y Cristina se corrió. Después de eso, gestionar se transformó en una hazaña”, dijo. Guzmán junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Al diputado Máximo Kirchner lo definió como un caprichoso. “actuó como un chico caprichoso y eso a la Argentina le generó un costo importante a la Argentina”, señaló en diálogo con Alejandro Fantino y puso como ejemplo cuando el entonces presidente del bloque oficialista en Diputados pidió “un acuerdo con el FMI a 40 años, algo que no es posible, es como que un equipo argentino pida jugar la Champios League”.

“La vicepresidenta de la nación, que es su madre, le otorgó un poder a alguien que no está suficientemente capacitado para ejercerlo de forma responsable. Esa fue la dinámica de ese momento”, disparó Guzmán, quién dijo que Máximo Kirchner “decía cosas falsas”.

Sobre su renuncia, aseguró: “Le dije al Presidente que sin instrumentos íbamos hacia una crisis económica y social. Él tomo las decisiones políticas. Siempre mantuve la palabra, le avisé antes de hacerlo público y le mandé la renuncia por Whatsapp. No había más tiempo porque nueve días después había una licitación. Si no era ese sábado ya no podía renunciar por bastante tiempo. Salir del Gobierno fue un acto de responsabilidad”.