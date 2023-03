Habló Natalia Rojas: "la ministra de Seguridad sabía que Rojitas había sido asesinado antes de la segunda autopsia"

Luego de que se diera a conocer la definición del fiscal Miguel Mauvecín al considerar improcedente el jury contra el fiscal Laureano Palacios, la familia del exministro Juan Carlos Rojas manifestaron con dureza su repudio, primero a través de su abogado el Dr. Iván Sárquis, y posteriormente Natalia Rojas, hija del exministro, salió al cruce de los argumentos del fiscal a los que apuntó de "información errónea".

"Esa noche que lo velan a mi papá en la sede de Uthgra, tenemos una reunión privada con mis hermanos, Luis Barrionuevo, la Ministra de Seguridad, el Gobernador y otros representantes políticos. Esa noche nos informan a nosotros que mi papá no había muerto de forma natural, que mi papá había sido asesinado, que había sido golpeado, que había sido arrastrado. En ese momento nos pidieron privacidad, y no comentar.", señaló Natalia en diálogo con Radio Valle Viejo.

"Ya es sabido que esa noche ya se sabía que mi papá había sido asesinado." sostuvo y agregó: "Lo que hizo Barrionuevo al día siguiente es dar a conocimiento público lo que nos dijeron a la noche por lo cual no es que el fiscal ordeno primero y se filtró la información y se enteró Barrionuevo y lo comunicó, para nada. Esto ya se sabía desde la noche anterior, quiere quede bien claro."

En este sentido, lo señalado por la hija del exministro deja entrever que Barrionuevo no era la única persona en tener el dato sobre el crimen y que tanto el Gobernador como la Ministra de Seguridad y otras figuras políticas tenían conocimiento de ello antes de que se ordenara la segunda autopsia. Al respecto, apuntó que a la familia se le hicieron "Promesas, que hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, no se vio nada de lo que prometió", sentenció.

A línea siguiente, desmintió la información esgrimida por Mauvecín y cuestionó nuevamente las irregularidades en la primera instancia de la investigación del crimen de su padre. "Dicen que las cosas se hicieron de manera ordenada y correcta desde el primer momento y no fue así, y los desmiento y seguiré desmintiendo. Todos estuvimos ese día, y desde el primer momento las cosas se hicieron muy improlijas, muy poco cuidado."

Y sentenció: "Todo lo que está diciendo este fiscal es erróneo."