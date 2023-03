Sarquis marcó su malestar: "Vamos a tener que mostrar en qué estado lo dejaron a Rojas"

Tras conocerse la definición del fiscal Migiel Mauvecin de considerar improcedente el jury contra el fiscal Laureano Palacios, la reacción primera ante esto vino de parte de la familia del ex ministro Juan Carlos Rojas, quienes marcaron su malestar.

La querella apunta al hecho, fundamental para ellos, de la falta de causa de muerte que el fiscal acusado dejó de lado en un primer momento y a la declaración posterior de muerte natural. Estos dos circunstancias son marcadadas por la querella como las que más notorias de las fallas que llevó adelante el fiscal Palacios.

En este sentido, el Dr. Iván Saquis, representante de la familia del ex secretario de general de gastronómicos declaró a La Unión su profundo malestar por esto y alertö: "Creo que la familia va a tener que salir a mostrar en qué estado les dejaron al padre, para que vean el encubrimiento que hay ahí".

Seguidamente el abogado sostuvo "me resulta inadmisible que ninguna de las personas que hubo observado el cuerpo, no haya percibido la cantidad de golpes y magullones que tenía en la cara el asesinado. Lo otro que tampoco puedo creer es que no esté establecida la causa de la muerte en la autopsia".

Sarquis hace foco en la mecánica de la muerte, que según él, en la autopsia no está establecido. ""Falta decir porqué esa persona está tirada en el piso y con todo los golpes que tiene en la cara o qué golpes de todos los tiene, fue el que le produjo la muerte. Por eso no le resuta admisible a la familia que el fiscal que tantas veces dijo que se trata de una muerte natural, lo haya dicho sin ninguna consecuencia, teniendo a sus espaldas a una persona evidententemente asesinada".