Hacienda de Diputados recibió a la Ministra de Economía

Las y los integrantes de la comisión de Hacienda y Finanzas, que preside María Argerich, en el último encuentro recibieron la visita de la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, para consultarle aspectos técnicos sobre dos propuestas enviadas por el Ejecutivo y que son materia de análisis. Se trata de la aprobación al convenio de Consenso Fiscal suscripto por la Nación con las Provincias en diciembre del 2021 y, la creación del fondo de Garantía Catamarca SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria).

La primera de las propuestas señala que, dentro del Consenso, se establecen una serie de acuerdos que tienden a asegurar la continuidad del proceso de recuperación de la actividad económica. A la vez, equilibra la situación impositiva de las provincias al poner topes a las alícuotas actuales generando así estabilidad y seguridad jurídica para dar certezas a inversores, a las provincias y a contribuyentes. Esto a la vez permitirá un desarrollo parejo de la actividad industrial, comercial, minera, económica y financiera entre las provincias. Por su parte el fondo de Garantía indica que, a través del mismo, se promoverá y fomentará la actividad económica de la provincia a partir de la gestión de instrumentos que habiliten el financiamiento genuino a empresas mediante el otorgamiento de garantías a título oneroso a las firmas que desarrollen su actividad o que tengan el asiento principal en Catamarca

Al finalizar el encuentro, la titular de la cartera económica comentó que dentro de la Comisión se le realizaron planteos constructivos y que pudo precisar que el Consenso Fiscal no tendrá consecuencias negativas para la Provincia. "Les expliqué que en realidad no hay ninguna” dijo en ese orden de ideas, para contrastar que “sí podría haber afectado que el Consenso fiscal fije alícuotas máximas para alguna actividades y que la provincia tenga que bajar ese ítem perdiendo así la recaudación proyectada”. “En realidad, en la ley Impositiva vigente todas las alícuotas están, o igual, o muy por debajo de los límites establecidos por el Consenso fiscal, así que por ese lado, no habría inconvenientes" agregó.

En cuanto al Fondo de Garantías Público, Nazareno señaló que expuso a la Comisión cómo sería el funcionamiento de la entidad, “cual es el mecanismo y por qué decidimos encuadrarlo bajo la figura de SAPEM”. En este sentido, indicó que “es una herramienta de inclusión financiera porque otorga garantía a las empresas que no pueden acceder a un crédito bancario y que, además a través del Fondo podrían acceder a créditos con mejores condiciones económicas y financieras".