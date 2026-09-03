Hallaron muerto a un exfuncionario de la Procuración tenía que declarar en un caso de corrupción K

Un exfuncionario de la gestión de Alejandra Gils Carbó fue hallado muerto en las calles de la ciudad de La Plata a días de declarar en un caso de corrupción K. Se trata del exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, estaba imputado en una causa por supuesta corrupción K por la compra de un edificio del organismo y ahora investigan si se trata de un posible suicidio. Fue hallado fallecido de una cuchillada.

¿Cuál es la causa en la que iba a declarar Bellingi?

Bellingi iba a declarar en 20 días en la causa en la que se investiga la compra del edificio Petit Hotel, ubicado en calle Perón al 667. En tal dirección, la Procuración General de la Nación se mudó en el año 2013.

Bellingi, junto a su medio hermano Juan Carlos Thill, intervinieron en la licitación de la compra. Bellingi lo hizo como parte de los responsables de la operación, mientras Thill actuó como asesor de la inmobiliaria. Por la operación, Thill recibió $3.000.000 de comisión.

Quien vendió el edificio a la Procuración fue la empresa Argentina Financiera S.A. (Arfinsa), del grupo Bemberg, y lo hizo por la suma de $43.850.000 de 2021.

Los contratos

Respecto de los contratos, los mismos fueron firmados previo a que la licitación tomara estado público con el nombre del ganador. En tal sentido, para la justicia fue Bellingi quien hizo el aporte de información a los ganadores de la correspondiente licitación 1/2013. Y, en consecuencia, el juez federal Julián Ercolini fue quien se encargó de la instrucción de la causa, enviando a un juicio oral a Bellingi y a Gils Carbó.

La muerte de Bellingi

Este martes, Bellingi fue hallado muerto con una cuchillada a la altura del pecho. Fue en calle 8, entre 406 y 407, de la localidad platense de Villa Elisa. El hombre que lo vio alertó a la policía de la provincia de Buenos Aires, que junto al cuerpo encontró pertenencias de Bellingi como su celular y su billetera, además de un reloj y un cuchillo con su vaina. Bellingi, de 55 años, vestía jean y buzo verde y zapatos marrones. También llevaba una mochila color azul.

La hipótesis policial

Si bien será la autopsia la que brindará mayores precisiones, para la policía la sospecha es que se trataría de un suicidio debido a que la herida se produjo en el lado izquierdo de la parte inferior del tórax. Además, el cuerpo no tenía más lesiones ni signos de defensa.

Mientras la investigación seguía su curso, Bellingi fue separado del cargo por un sumario señalado por Gils Carbó. Luego, cuando Gils Carbó aún estaba en funciones en 2017, Bellingi solicitó retomar su trabajo con el fin de cobrar su sueldo y, si bien Gils Carbó lo reintegró, lo hizo a la biblioteca de la institución y no a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde trabajaba.

En este contexto, el fiscal Eduardo Taiano, al solicitar su indagatoria, Bellingi sostuvo que "ocupó un lugar decisivo" en lo que fue el trámite de la licitación observada y agregó que el funcionario había sido nombrado en el cargo dentro de la Procuración poco tiempo después de la asunción de Gils Carbó.

El juicio donde iba a declarar Bellingi como imputado será en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 (TOF 8).