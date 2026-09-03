El embajador británico habló: "Los que viven en las islas decidirán su propio futuro"

En la previa de la cadena nacional que el presidente Javier Milei brindará este jueves a las 21 por la cuestión Malvinas, el embajador británico en Argentina, David Cairns, defendió la posición de su gobierno y sostuvo que el futuro de las islas debe ser decidido por quienes viven allí.

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, en el programa La Argentina Hoy, conducido por Sergio Suppo, el diplomático fue contundente al expresar la postura del Gobierno británico sobre el archipiélago.

"El gobierno británico es muy claro: los que viven en las islas tienen el derecho de decidir su propio futuro", afirmó Cairns. El embajador recordó además el conflicto de 1982 y señaló que la guerra fue "muy difícil para quienes viven en las islas". Sin embargo, consideró que en la actualidad la cuestión es, según su definición, "muy simple".

"Los que viven en las islas van a decidir", insistió el diplomático al exponer la posición que sostiene el Reino Unido.

Ante el argumento argentino de que los habitantes de las islas son inmigrantes, Cairns sostuvo que esa discusión no debería modificar el principio de autodeterminación. "Todos somos inmigrantes, todos los países en el mundo somos inmigrantes, y todos tenemos nuestra propia historia", afirmó.

La mirada sobre Trump y la posición de EE.UU.

Durante la entrevista, Cairns también fue consultado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había planteado que Washington puede revisar sus posiciones diplomáticas en distintos conflictos internacionales.

El embajador británico señaló que había escuchado esas declaraciones y reconoció la potestad del mandatario estadounidense para adoptar definiciones en materia de política exterior. "Yo escuché que el presidente Trump dijo que Estados Unidos puede revisar todas sus posiciones diplomáticas en todo el mundo y eso es su derecho como presidente", sostuvo.

Sin embargo, Cairns destacó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó en distintas oportunidades que la posición diplomática de Estados Unidos se mantiene neutral y que Washington reconoce la situación de hecho existente en las islas.

Frente a esa situación, el embajador británico expresó una definición concreta sobre un eventual cambio de postura de la administración estadounidense: "No creo que eso vaya a cambiar".

El embajador británico, David Cairns, en el estudio de Cadena 3

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de renovada discusión sobre Malvinas y después de las recientes señales de Washington respecto de su posición diplomática sobre el archipiélago.

Pesca, cooperación y el desafío de recuperar la confianza

Cairns consideró que existe margen para recuperar mecanismos de cooperación entre Argentina y el Reino Unido similares a los que funcionaron antes de la guerra de 1982.

Entre las áreas mencionadas, el diplomático destacó especialmente la cuestión de la pesca y el problema de la sobreexplotación de los recursos. "Es mejor compartir información de sobrepesca. Esto no sucede hasta el momento, pero es posible", sostuvo.

No obstante, el embajador advirtió que existe un obstáculo central para avanzar en esa dirección: la falta de confianza de los habitantes de las islas hacia Argentina.

"Es difícil para los que viven en las islas tener confianza en Argentina porque hay momentos cuando se parece más abierto a cooperar y después desaparece", explicó. Por ese motivo, Cairns consideró necesario construir "una historia más larga" de cooperación que permita generar confianza entre las partes y sostener mecanismos de trabajo conjunto en el tiempo.

Petróleo en las islas y las inversiones vinculadas a Vaca Muerta

El embajador británico reconoció que la explotación de petróleo en Malvinas agrega un nuevo elemento de complejidad a la relación bilateral, especialmente debido a que el Gobierno argentino cuestiona esas actividades.

"Es claro que es más difícil en la política", afirmó Cairns. Desde la posición británica, sostuvo que el gobierno de las islas tiene derecho a utilizar sus recursos. Al mismo tiempo, remarcó que las empresas que explotan petróleo en Malvinas son privadas e independientes del Gobierno británico.

Consultado sobre un eventual impacto de esa actividad en las inversiones británicas vinculadas a Vaca Muerta, Cairns aseguró que por el momento no observa una amenaza. "El Gobierno argentino es muy claro que el que está trabajando en las islas no puede trabajar en Argentina, pero no están prohibiendo a todas las empresas británicas trabajando en Argentina", señaló.

En ese sentido, expresó que sería "una lástima" que esa situación terminara derivando en un bloqueo general a las inversiones británicas en el país.

El deporte y el pedido de evitar manifestaciones políticas

Cairns también se refirió al reciente partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial y admitió que el encuentro reavivó sentimientos vinculados con la rivalidad histórica entre ambos países. "Fue una lástima", afirmó, al considerar que se trataba de "un momento histórico para los dos equipos" y de un partido importante desde el punto de vista deportivo.

El embajador también cuestionó la aparición de una bandera de Malvinas durante el encuentro. "Fue una sorpresa para todos y no una buena", dijo.

Según señaló, la situación derivó en una sanción de la FIFA a la AFA, y aprovechó la ocasión para plantear su posición sobre la presencia de cuestiones políticas en ese tipo de acontecimientos. "El Mundial de fútbol no es un momento para hacer cosas políticas", sostuvo.

Ir más allá de Malvinas

El embajador aseguró que sus objetivos en Argentina no se limitan a la cuestión diplomática vinculada con las islas. Entre sus prioridades mencionó el fortalecimiento del comercio, las inversiones y la cooperación en distintas áreas.

En Córdoba, destacó el trabajo conjunto en educación e inglés, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el combate al ciberdelito. En materia económica, también mencionó oportunidades de inversión y exportación en diferentes sectores, entre ellos:

Minería .

. Servicios financieros .

. Tecnología .

. Otros sectores vinculados con oportunidades de inversión y exportación.

"Cuando llegué hace un año a Argentina dije que la prioridad de mi gobierno es cómo podemos hacer más en el nivel comercio", explicó.

Qué espera del mensaje de Javier Milei

Finalmente, Cairns fue consultado sobre la cadena nacional que el presidente Javier Milei brindará este jueves por la noche y anticipó que espera un mensaje que permita preservar el diálogo entre Argentina y el Reino Unido.

Al ser consultado sobre qué esperaba de la intervención presidencial, respondió: "Un mensaje sensible y promover las relaciones entre nuestros dos países".

De esta manera, en la previa del mensaje presidencial sobre Malvinas, el embajador británico volvió a defender la posición de su gobierno respecto de la autodeterminación de los habitantes de las islas, al tiempo que planteó la necesidad de construir mayores niveles de confianza y cooperación.

Sus definiciones abarcaron desde la pesca y la explotación de recursos hasta las inversiones, el comercio, la ciencia y la tecnología, en un escenario marcado por la persistencia de la cuestión Malvinas como uno de los principales puntos de discusión entre ambos países y por las recientes señales de Washington sobre su posición diplomática respecto del archipiélago.