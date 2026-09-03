Vehículo oficial siniestrado: solicitaron informes al Ejecutivo Municipal de F.M.E

El Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú abordó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo Municipal para conocer las circunstancias vinculadas con un siniestro vial ocurrido el pasado 23 de agosto sobre Avenida Girardi, en el que habría intervenido un vehículo perteneciente a la Municipalidad.

La iniciativa fue presentada por el concejal opositor Adrián Acevedo durante una Sesión Ordinaria del cuerpo deliberativo. El objetivo del planteo es requerir información oficial sobre el hecho, a partir de información que fue difundida públicamente.

Según se señala en el pedido del edil radical, el vehículo que habría intervenido en el siniestro es utilizado habitualmente para trasladar a la intendenta Alejandra Benavídez. En ese marco, el requerimiento busca conocer de manera precisa y documentada diferentes aspectos relacionados con el rodado, su utilización y las actuaciones que se habrían llevado adelante a partir del hecho.

Desde la iniciativa remarcaron expresamente que el objetivo del pedido de informes es obtener datos oficiales y documentación vinculada con lo ocurrido, "sin que ello implique prejuzgar ni atribuir responsabilidades" a las personas involucradas.

Luego se viralizó un breve video del rodado en un taller donde se le estarían realizando reparaciones, las que en principio hacen advertir que el daño no habría sido menor y que habría cierta importancia en el incidente que involucró al vehículo.

Qué información solicita el Concejo Deliberante

El pedido presentado por Acevedo contempla una serie de puntos destinados a esclarecer, desde el punto de vista administrativo e informativo, las circunstancias relacionadas con el vehículo municipal y el siniestro vial. Entre los aspectos requeridos al Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra la identificación del rodado y el área a la que se encuentra afectado. También se solicita conocer quién conducía el vehículo al momento del hecho.

Asimismo, la iniciativa requiere información sobre la existencia de una autorización para la utilización del rodado y si, al momento de ocurrido el siniestro, el vehículo se encontraba cumpliendo una comisión o tarea oficial.

El pedido también incorpora otros requerimientos relacionados con el estado del vehículo y las consecuencias materiales derivadas del siniestro.

Daños, reparación y situación del seguro

Entre la información solicitada por el Concejo Deliberante se encuentra el estado del vehículo y los daños que habría sufrido como consecuencia del hecho ocurrido el 23 de agosto en Avenida Girardi.

La iniciativa también requiere conocer cuáles serían los costos de reparación del rodado, además de precisar la situación relacionada con el seguro.

En este sentido, se solicita información sobre:

La existencia y vigencia del seguro del vehículo.

del vehículo. La eventual denuncia ante la compañía aseguradora .

. Los posibles reclamos derivados del hecho .

. El estado y los daños registrados en el rodado.

Los costos que demandaría su reparación.

A través de estos puntos, el pedido de informes busca reunir información documentada sobre las diferentes actuaciones y aspectos administrativos vinculados con el siniestro y con el vehículo que habría participado del hecho.

La obligación de informar

Otro de los aspectos contemplados en la iniciativa se refiere a la posibilidad de que alguna de las autorizaciones, actuaciones o documentaciones requeridas no exista.

En esos casos, el pedido establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá dejar constancia expresa de esa situación y explicar los motivos de la inexistencia de la documentación o actuación solicitada.

De esta manera, el requerimiento no solo apunta a conocer la información disponible sobre el hecho, sino también a que el Ejecutivo Municipal informe expresamente en aquellos casos en los que no cuente con alguno de los antecedentes requeridos.