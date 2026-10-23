Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio contra Cristina y Máximo por presunta asociación ilícita y lavado de dinero

Este viernes, a partir de las 10, comenzará ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que hay 19 imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo. El proceso se desarrollará en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y abordará las acusaciones relacionadas con presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos.

Para la exmandataria, el debate representa su tercer juicio oral por hechos de corrupción. Para Máximo Kirchner, en cambio, será la primera vez que se siente en el banquillo de los acusados.

El inicio del proceso llega después de una modificación judicial que determinó la unificación de ambos expedientes. La decisión fue adoptada el martes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó el desdoblamiento dispuesto en septiembre por el propio Tribunal Oral Federal 5.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña hicieron lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. De esta manera, las dos causas se tratarán en un mismo debate oral, en lugar de avanzar por separado como había establecido inicialmente el tribunal.

La unificación constituye el marco procesal en el que se analizarán las operaciones investigadas y las responsabilidades que la acusación atribuye a los distintos imputados.

La primera audiencia será parcialmente virtual

El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, autorizó que los imputados participen de manera telemática en la audiencia inicial. La medida estará limitada exclusivamente a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras que los abogados defensores deberán presentarse físicamente en la sala.

La decisión se tomó con el objetivo de evitar una nueva postergación del debate. El fallo de Casación que ordenó unificar los expedientes dejó un margen de tiempo reducido antes de la fecha prevista para el comienzo del juicio, por lo que el tribunal habilitó excepcionalmente esta modalidad para la primera jornada.

Sin embargo, los jueces aclararon que la autorización no implica que el proceso vaya a desarrollarse de manera virtual ni que se establezca un sistema híbrido permanente. A partir de las próximas audiencias, el juicio será plenamente presencial.

El cronograma previsto contempla sesiones los lunes, viernes y sábados. Además, el tribunal reservó fechas adicionales para garantizar la continuidad del debate, entre ellas algunos sábados de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero.

La organización de las audiencias busca sostener el desarrollo del proceso luego de los cambios que se produjeron en la instancia previa al inicio del juicio. La lectura de los requerimientos permitirá exponer formalmente las acusaciones que deberán ser analizadas durante el debate.

Qué investigan las causas Hotesur y Los Sauces

Según la acusación, ambos expedientes investigan un presunto esquema destinado a canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de la familia Kirchner a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias.

Las causas se concentran en distintas operaciones empresariales y financieras, con la participación atribuida a personas y compañías vinculadas con la actividad hotelera, inmobiliaria y comercial. Los requerimientos de elevación a juicio establecen diferentes roles y delitos para los acusados, según el expediente y las operaciones bajo análisis.

En el tramo de Los Sauces, Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos. A Máximo Kirchner se le atribuye el papel de organizador de esa asociación, además del delito de lavado de dinero.

En la causa Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el lavado de activos. La acusación no reitera en ese expediente el delito de asociación ilícita, con el propósito de evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.

La diferenciación entre los dos expedientes define el alcance de las imputaciones que serán examinadas durante el juicio. Aunque las causas fueron unificadas para su tratamiento, los requerimientos mantienen las atribuciones específicas correspondientes a cada tramo de la investigación.

Los principales acusados y los roles atribuidos

Además de Cristina y Máximo Kirchner, entre los principales imputados se encuentran empresarios y personas vinculadas con las sociedades investigadas. Uno de ellos es Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes. También está imputado su hijo, Martín Báez.

El núcleo de acusados incluye asimismo a Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo. Ambos están acusados de asociación ilícita y lavado de activos, principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

En la causa Hotesur, una de las empresas centrales de la investigación es Valle Mitre, firma vinculada a Báez. Según la acusación, la compañía pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios de los establecimientos Alto Calafate y Las Dunas.

Para los fiscales, esos pagos no se correspondían con un uso real de los servicios contratados. Esta operación constituye uno de los puntos relevantes de la acusación relacionada con el funcionamiento de la empresa hotelera y los movimientos de fondos bajo investigación.

Las imputaciones deberán ser examinadas durante el debate oral, en el que se analizarán las operaciones societarias y financieras y el grado de participación que se atribuye a cada uno de los involucrados.

Familiares, administradores y profesionales entre los imputados

La nómina de acusados incluye a otras personas vinculadas con el entramado societario y financiero investigado.

Entre ellas figuran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta, y su esposo, Patricio Pereyra Arandia. También están imputados Osvaldo "Bochi" Sanfelice, señalado como administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.

La presencia de familiares, administradores y profesionales en la lista de acusados refleja la amplitud de las personas cuya participación será examinada en relación con las operaciones bajo investigación. A cada uno se le atribuyen distintos grados de intervención, de acuerdo con las responsabilidades que la acusación sostiene que tuvieron dentro de las estructuras empresariales y financieras.

La lista de imputados se completa con Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz. Sobre ellos pesan atribuciones de distintos grados de participación en las operaciones societarias y financieras investigadas.

En contraste, Florencia Kirchner quedó fuera del proceso luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dictara un sobreseimiento firme. Por esa decisión judicial, no integrará el grupo de acusados que afrontará el debate oral.

Un debate con 19 imputados y dos expedientes centrales

El juicio que comienza este viernes reunirá las acusaciones de Hotesur y Los Sauces en un mismo proceso ante el Tribunal Oral Federal 5. La audiencia inicial estará dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, con la participación telemática excepcional de los imputados y la presencia obligatoria de sus defensores en Comodoro Py.

La posterior realización de las sesiones de manera presencial, con encuentros previstos los lunes, viernes y sábados y fechas adicionales reservadas, marcará el desarrollo del debate en las próximas semanas y meses.

Los puntos centrales de la acusación incluyen el presunto destino de fondos ilícitos hacia el patrimonio de la familia Kirchner, las operaciones atribuidas a sociedades hoteleras e inmobiliarias y los roles que la fiscalía asigna a los distintos imputados. Entre los aspectos señalados se encuentran los pagos de Valle Mitre a Hotesur por más de 28 millones de pesos entre 2008 y 2015, así como las operaciones de Los Sauces mediante empresas como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

Con 19 acusados y dos expedientes unificados, el proceso tendrá como principales figuras a Cristina y Máximo Kirchner, junto con empresarios y otros involucrados en las operaciones investigadas. Para la expresidenta será su tercer juicio oral por hechos de corrupción; para su hijo, el primero.

El debate permitirá abordar las imputaciones formuladas en ambas causas, diferenciando los delitos atribuidos en cada expediente y las responsabilidades que deberán ser analizadas durante el proceso judicial.