Icaño: denunciaron penalmente al delegado municipal de Quirós

Ayer, los empleados municipales de Icaño denunciaron por una serie de amenazas y acusaciones al delegado municipal de Quirós, Víctor Acosta.

Los actuantes declararon que están teniendo problemas y discusiones con el delegado municipal Víctor Acosta.

"Lo tomo como una persecución laboral", manifestó Sergio Villalba de 33 años, quien además se desempeña como delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"Me acusó injustamente en la vía pública que había realizado pintadas y actos de vandalismo en el polideportivo contra el intendente Pío Carletta, y también dijo que me iba a hacer correr del trabajo", relató.

Por otro lado, Ramón Banegas de 39 años, quien también es empleado municipal en planta permanente, contó que temen por sus puestos de trabajo por las discusiones recurrentes que están teniendo con Acosta y que el objetivo de la exposición policial realizada en la cria. San Antonio dpto. La Paz J. R. N° 2 es proteger la fuente laboral.

Desde el gremio de ATE, dijeron a diario LA UNIÓN que "están amenazando a los empleados que participaron en los cortes de ruta". Además, respaldaron la acusación de persecución política y anticiparon que presentarán la denuncia ante la Dirección de Inspección Laboral en el marco de la conciliación obligatoria que tendrá lugar el jueves, tras el fracaso de la primera audiencia luego de que el Ejecutivo municipal no asistiera.

Reclamo salarial

Retomando el tema salarial, el delegado de ATE Icaño, Milo Tula, dijo a LA UNIÓN que sostendrán su pedido de un incremento salarial que ronde el 60 por ciento, teniendo en cuenta que los agentes municipales cobran 15 mil pesos. Además, manifestó que la patronal tiene deudas de cuatro meses y dos aguinaldos con los empleados.

Tula contó que otro de los reclamos que plantearán será el de los empleados en planta permanente que no están bancarizados. "Hay 148 empleados que están en planta y no están bancarizados, al no estar bancarizados no tienen aumentos tampoco", expresó.