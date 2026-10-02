Identificaron a Carlos Simón Poblete, desaparecido en 1977: sus restos habían sido inhumados como NN

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció este jueves la identificación de Carlos Simón Poblete, un hombre que había sido secuestrado y permanecía desaparecido desde abril de 1977, durante la última dictadura cívico-militar.

Poblete tenía 33 años cuando fue visto por última vez junto a su esposa, María del Carmen Moyano, en la provincia de Córdoba. Desde entonces, su paradero había permanecido desconocido hasta que el trabajo de investigación y análisis desarrollado por el EAAF permitió establecer la identidad de uno de los cuerpos que habían sido inhumados sin identificación en el Cementerio Municipal de Mendoza.

Los restos de Carlos Simón Poblete habían sido registrados como NN y enterrados en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza, un sector que fue utilizado para la inhumación de personas cuya identidad no había podido ser determinada.

La identificación constituye el resultado de un proceso que se extendió durante años y que incluyó tareas arqueológicas, investigación forense, análisis antropológico y, finalmente, la comparación genética posible a partir de una muestra aportada por un familiar.

El aporte de su hija permitió confirmar la identidad

Según informó el propio EAAF a través de sus redes sociales, el cuerpo de Carlos fue exhumado en 2010. Sin embargo, la identificación pudo concretarse posteriormente, luego de que su hija, Miriam Fernández, se acercara este año para aportar una muestra de sangre.

Ese aporte fue fundamental para avanzar en la identificación de los restos y establecer la correspondencia con Carlos Simón Poblete, quien había permanecido desaparecido desde 1977.

El proceso permitió vincular los restos recuperados en el Cementerio Municipal de Mendoza con la historia de una persona que había sido vista por última vez a los 33 años, junto a su esposa, María del Carmen Moyano, en Córdoba.

De esta manera, la investigación forense logró aportar un dato central para reconstruir el destino de Poblete y avanzar en la individualización de personas que permanecían sin identidad.

El trabajo en el Cuadro 33

La identificación de Poblete se inscribe en una investigación de mayor alcance desarrollada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el Cuadro 33 del Cementerio de Mendoza. El EAAF explicó que entre 2010 y 2015 llevó adelante exhumaciones arqueológicas en ese sector, utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante el Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Las tareas no se limitaron a una única intervención, sino que fueron organizadas en varias etapas. A lo largo de ese trabajo se intervino sobre 250 sepulturas, mientras que la investigación forense continuó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados.

El objetivo de este procedimiento fue seleccionar aquellos restos que presentaban características que pudieran corresponder a personas desaparecidas, para luego avanzar en los estudios necesarios para establecer sus identidades.

Cuatro personas desaparecidas identificadas

Con la identificación de Carlos Simón Poblete, ya son cuatro las personas desaparecidas que fueron individualizadas en el Cementerio de Mendoza.

El resultado se suma a un proceso de investigación que permitió recuperar información sobre cuerpos que habían sido inhumados como NN y que, durante décadas, permanecieron sin una identidad establecida.

En el caso de Poblete, el recorrido comenzó con su desaparición en abril de 1977 y continuó con la recuperación de sus restos en 2010. A partir del trabajo desarrollado posteriormente y del aporte de una muestra de sangre de su hija, fue posible establecer finalmente su identidad.

La confirmación también permite incorporar el nombre de Carlos Simón Poblete al conjunto de personas desaparecidas que pudieron ser individualizadas a partir de investigaciones forenses realizadas sobre restos recuperados en el Cementerio de Mendoza.

Una investigación sostenida

El trabajo del EAAF contó con el apoyo de distintas instituciones y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza. Entre quienes acompañaron el proceso se encuentran la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y familiares de personas desaparecidas en Mendoza.

Ese acompañamiento se integró a las distintas etapas de investigación desarrolladas sobre el Cuadro 33 y contribuyó al avance de un proceso que permitió analizar cientos de cuerpos y seleccionar aquellos que podían presentar características compatibles con personas desaparecidas.

La identificación de Poblete vuelve a poner en evidencia el extenso recorrido que puede requerir la determinación de la identidad de una persona desaparecida. En este caso, los restos habían sido recuperados en 2010, después de haber permanecido inhumados como NN, mientras que la confirmación de su identidad fue posible años más tarde gracias también al aporte de una muestra de sangre de su hija.