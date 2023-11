Ignacio Torres advirtió que no podrá pagar los aguinaldos en Chubut

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que la provincia no va a poder pagar los aguinaldos debido a que la rebaja del Impuesto a las Ganancias, que impulsó el ministro de Economía Sergio Massa en el Congreso, le restó fondos de coparticipación.

“Chubut no va a poder pagar los aguinaldos producto de la irresponsabilidad de Massa. Hay otras provincias en esta situación”, advirtió Torres en declaraciones al programa Si pasa pasa por Radio Rivadavia.

El dirigente de Juntos por el Cambio consideró que “hay sobrada jurisprudencia” para cuestionar ante los tribunales la ley que establece la eliminación del tributo para casi todos los salarios.

Torres consideró que el presidente Alberto Fernández debería compensar por medio de un DNU a las provincias por los fondos que perdieron en la decisión del peronismo llevada a cabo en medio de la campaña electoral. “Este gobierno tiene que resolver sus propias cagadas”, sostuvo. Consideró que la cuestión “debería resolverse desde el Tesoro nacional” y que “no tiene que haber una ingeniería fiscal” tal cual le había garantizado Massa a los gobernadores del Norte Grande a quienes prometió coparticipar el Impuesto al Cheque, algo que no ocurrió.

En otro aspecto, Torres ratificó que dentro de la alianza Juntos por el Cambio los gobernadores y los legisladores del espacio van a tener protagonismo en la elaboración de estrategias parlamentarias y de política en general.

Torres consideró, respecto de Patricia Bullrich, quien se sumará al gabinete de Milei, que el grupo de gobernadores de la oposición manifestaron que “ante la posibilidad de acompañamiento a título personal no nos íbamos a manifestar en contra”.

“El mensaje es que la Mesa de Juntos por el Cambio no va más. Es Impensable que actores que tiene algún partido satélite que se siente en mismas condiciones que un Pullaro (por Maximiano Pullaro de Santa Fe).”, dijo.

Torres opinó que “alguien que no tenía ni un concejal tuviera la misma voz vinculante que un gobernador”. En ese sentido afirmó que “Margarita Stolbizer no tiene nada que hacer en esa mesa”, al afirmar que desde el GEN “nos plantaron una lista en Chubut en alianza con el oficialismo”. El futuro gobernador de Chubut agregó que “no va a haber más enviados ni coordinadores, la relación con el Parlamento va a ser directa con los gobernadores”.