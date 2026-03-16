Impulsan trabajo conjunto para fortalecer el cooperativismo en toda Catamarca

Con el objetivo de continuar impulsando el trabajo asociativo como motor de la economía provincial, autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y representantes de cooperativas de diferentes puntos de la provincia de Catamarca llevaron adelante un encuentro de trabajo destinado a fortalecer el sector.

La reunión se presentó como una instancia de articulación institucional y diálogo con las organizaciones cooperativas, con el propósito de analizar la situación actual del sector, proyectar herramientas de acompañamiento y avanzar en políticas que consoliden el cooperativismo como parte del entramado productivo y social de la provincia.

Participaron del encuentro el secretario de Asuntos Institucionales, Hugo Silva, y el director Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, Gustavo Luis Aparicio, junto a representantes de cooperativas provenientes de distintos departamentos.

En la jornada estuvieron presentes entidades de Capital, Valle Viejo, Santa María, Belén y Capayán.

La diversidad territorial de las organizaciones participantes permitió abordar la realidad del cooperativismo desde distintas experiencias locales, en un espacio orientado a generar herramientas concretas para el fortalecimiento del sector.

Cuatro ejes estratégicos para el desarrollo del sector

Durante el encuentro se desarrolló una agenda de trabajo estructurada en cuatro ejes centrales, orientados a potenciar la actividad cooperativa y brindar apoyo institucional a las entidades en funcionamiento. Uno de los puntos principales fue la presentación de detalles sobre un convenio estratégico entre el Consejo de Ciencias Económicas y la Provincia, iniciativa destinada a facilitar el acceso a asesoramiento técnico especializado para las cooperativas.

El acuerdo contempla reducciones en aranceles y honorarios profesionales, lo que permitirá que las entidades puedan acceder a asistencia técnica con menores costos, un aspecto considerado clave para su organización administrativa y contable.

En paralelo, se llevó adelante un relevamiento de entidades que atraviesan situaciones complejas, con el objetivo de identificar los casos que requieren acompañamiento institucional. Este proceso busca articular mecanismos de asistencia que permitan el sostenimiento y la regularidad de las cooperativas, promoviendo soluciones que garanticen su continuidad y funcionamiento dentro del marco legal y administrativo correspondiente.

Innovación y capacitación para el crecimiento local

Otro de los ejes abordados durante la jornada fue la presentación de ideas innovadoras orientadas a impulsar el crecimiento local a través del trabajo cooperativo. Las propuestas expuestas apuntaron a fortalecer la capacidad productiva y organizativa de las entidades, promoviendo nuevas iniciativas que permitan ampliar su impacto económico y social en los territorios donde desarrollan sus actividades.

En este contexto también se avanzó en la planificación del cronograma de capacitaciones previsto para el presente año, una herramienta considerada fundamental para el desarrollo del sector.

Las instancias formativas estarán dirigidas a:

Grupos pre-cooperativos que se encuentran en proceso de organización.

Entidades cooperativas en actividad que buscan fortalecer su estructura técnica y administrativa.

La capacitación se presenta así como una política estratégica para consolidar el sector, permitiendo que las cooperativas accedan a conocimientos técnicos y herramientas de gestión que favorezcan su desarrollo.

Estrategias provinciales

El encuentro reflejó la intención de las autoridades provinciales de impulsar políticas públicas orientadas al fortalecimiento del cooperativismo y el mutualismo como parte del desarrollo económico y social de Catamarca.

A través de este tipo de espacios de trabajo conjunto, se busca consolidar el trabajo asociado como motor de crecimiento, promoviendo la cooperación entre organizaciones y la articulación con organismos del Estado.

Las estrategias impulsadas desde la provincia apuntan a generar condiciones favorables para el desarrollo de las cooperativas, acompañando tanto a las entidades consolidadas como a los grupos que se encuentran en proceso de formación.

En ese sentido, el fortalecimiento del sector se plantea desde una mirada integral que incluye tanto la asistencia técnica especializada, como el relevamiento y acompañamiento a entidades en situación compleja, la promoción de ideas innovadoras para el desarrollo local y la capacitación y formación técnica continua.

Integración territorial y regional

Uno de los aspectos destacados del encuentro fue la proyección de un trabajo articulado con los municipios, una línea estratégica que busca ampliar el alcance de las políticas de fortalecimiento del sector cooperativo.

Esta integración territorial se orienta a defender y promover la economía regional, potenciando el trabajo de las cooperativas como actores clave en la producción, los servicios y el desarrollo comunitario.

De esta manera, las iniciativas impulsadas desde la provincia buscan consolidar al cooperativismo y al mutualismo como herramientas de organización económica y social, capaces de generar oportunidades de trabajo y desarrollo en diferentes localidades.

El encuentro entre autoridades provinciales y representantes de cooperativas de Capital, Valle Viejo, Santa María, Belén y Capayán se inscribe así en una estrategia más amplia destinada a fortalecer el trabajo asociativo, promover la integración territorial y consolidar al sector como un pilar del crecimiento económico en Catamarca.