Impulso al Poncho 2026: entregan $24 millones en créditos a emprendedores de la Red Achalay

En el marco de las políticas de apoyo al desarrollo económico, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó la entrega de nuevos créditos a emprendedores vinculados a la Red Achalay, con el objetivo de fortalecer su participación en la próxima Fiesta del Poncho 2026.

A través de la Caja de Crédito Municipal, se otorgó financiamiento por un total de 24 millones de pesos, distribuidos entre 16 feriantes, quienes se desempeñan en rubros artesanales y gastronómicos. La iniciativa forma parte de una estrategia sostenida que el organismo municipal viene desarrollando para acompañar a los emprendedores en la preparación de uno de los eventos más convocantes de la provincia.

En esta etapa, casi una veintena de beneficiarios accedieron a este sistema de financiamiento, caracterizado por sus condiciones accesibles y su orientación al crecimiento productivo.

Condiciones del crédito y alcance de la asistencia

Cada uno de los emprendedores recibió un crédito de $1.500.000, bajo un esquema diseñado para facilitar la inversión y la mejora de sus proyectos. Las condiciones establecidas buscan garantizar la posibilidad de devolución sin comprometer la continuidad de la actividad.

Este esquema de tasa de fomento apunta a que los beneficiarios puedan adquirir insumos, mejorar la calidad de sus productos y optimizar sus servicios, en función de la demanda que genera la Fiesta del Poncho, un evento que cada año convoca a miles de turistas.

El rol del Estado como facilitador

Durante el acto de entrega, el intendente Saadi destacó el valor del trabajo emprendedor y el rol del Estado en el acompañamiento de estos procesos. En ese sentido, subrayó que detrás de cada iniciativa hay esfuerzo y dedicación.

"Detrás de cada emprendedor hay talento, sacrificio y, sobre todo, trabajo. El Estado debe ser un facilitador que brinde las herramientas y el financiamiento necesario para que esas ideas crezcan", expresó el jefe comunal.

Asimismo, puso en valor el perfil de quienes integran la Red Achalay, destacando especialmente la participación femenina dentro del sector. "Quedó demostrado que hay muchísima dedicación y talento, especialmente en las mujeres de esta red. Queremos una ciudad que crezca junto a sus emprendedores y por eso no solo entregamos créditos, sino que acompañamos con capacitaciones permanentes", afirmó.

Estas declaraciones reflejan una política que no solo se limita a la asistencia financiera, sino que también contempla el acompañamiento a través de herramientas de formación.

Reconocimiento al desempeño emprendedor

Por su parte, el presidente de la Caja de Crédito Municipal, Juan Zelarayán, destacó el compromiso y la responsabilidad de los beneficiarios, señalando que el otorgamiento del crédito también funciona como un reconocimiento a su trayectoria.

"Esto no es solo un crédito, es un reconocimiento. La Red Achalay tiene antecedentes excelentes; nos sorprende gratamente que, aunque el plazo es de 12 meses, muchos cancelan antes de tiempo debido al éxito que tienen en el Poncho", sostuvo.

El funcionario también hizo referencia al contexto económico, indicando que la institución mantiene el esfuerzo de ofrecer condiciones accesibles para fomentar la continuidad de los proyectos. En ese marco, resaltó la importancia de sostener tasas accesibles que permitan la reinversión constante.

Acompañamiento institucional

La entrega de los créditos contó con la presencia de autoridades y representantes del ámbito político y emprendedor. Acompañaron al intendente los concejales Juan Ripoll y Alejandro Carrizo, junto a autoridades de la Caja de Crédito y miembros de la comunidad emprendedora local.

El programa de financiamiento se consolida así como una herramienta clave para la preparación de la próxima edición del Poncho, permitiendo que artesanos y gastronómicos lleguen al evento con mejores condiciones de producción y servicios.

En este contexto, la inversión de 24 millones de pesos se inscribe en una política orientada a fortalecer el entramado productivo local, con foco en un evento que representa una vidriera para el trabajo independiente y la identidad cultural de la provincia.